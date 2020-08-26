شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لقاح كورونا الروسى 15 سبتمبر بعد اختبارات ما بعد التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز Gamalei القومى لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أن تجارب ما بعد تسجيل لقاح كورونا ستنتهى فى غضون 9 أو 10 أشهر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية اليوم.

وأشار إلى أن الاختبارات السريرية بعد تسجيل اللقاح المضاد لفيروس كورونا التاجى، الذى طوره مركز Gamalei لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ستبدأ فى 4 أو 5 سبتمبر.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم توفير اللقاح لجميع المراكز المشاركة فى التجارب بحلول 3 سبتمبر، لذلك سيبدأ التطعيم فى 4 أو 5 سبتمبر، مضيفًا أن تجارب ما بعد التسجيل ستنتهى خلال 9 أو 10 أشهر، ومع ذلك، على حد قوله، سيتم طرح اللقاح في السوق في وقت مبكر، إلى جانب الاختبارات على المتطوعين، تقوم هيئة الرقابة الصحية الروسية حاليا بفحص دفعة من اللقاح.

وأضاف أنه يتم حاليا فحص الدفعة الجديدة من اللقاح التي قمنا بتصنيعها من قبل السلطات الصحية الروسية، وبمجرد انتهاء الفحص، سيتم طرحها على الفور للتداول المدنى، وسيتم تسليمها إلى المناطق بكميات صغيرة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عمله بشكل متزامن مع اختبارات ما بعد التسجيل.

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وأكد جينتسبيرج قد يبدأ طرح اللقاح للتداول المدني في فترة من 15 إلى 20 سبتمبر.

وقال مركز Gamalei فى وقت سابق، إنه حصل على تصريح من وزارة الصحة لإجراء اختبارات ما بعد التسجيل للقاح المضاد لفيروس كورونا، ستشمل الاختبارات 40 ألف متطوعا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وعددًا من المؤسسات الطبية الحكومية في موسكو.

وأشار إلى أنه فى 11 أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد، تم تطوير اللقاح، الذي أطلق عليه اسم سبوتنيك Sputnik V ، من قبل مركز أبحاث Gamalei الوطني لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح في يونيو ويوليو، أعلنت وزارة الصحة الروسية في 15 أغسطس عن بدء إنتاج اللقاح.

ويتم حاليًا تطوير أكثر من 160 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا التاجي في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 30 منها في مرحلة الاختبارات السريرية.