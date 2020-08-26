الصين تختبر لقاح ضد كورونا تم انتاجه من خلايا حشرات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستمر سباق الوصول إلى لقاح فعّال ضد فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد19 ، حيث وافقت الصين على إجراء تجارب بشرية على لقاح جديد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والذي تم إنتاجه باستخدام خلايا حشرات.

وتم إصدار لقاح البروتين المؤتلف من خلال تصريح بحث سريري من مصلحة الدولة للمنتجات الطبية، حسبما ذكر مطور اللقاح، مستشفى غرب الصين بجامعة سيتشوان مؤخرا.

ووفقًا لباحثي المستشفى، سيكون هذا أول لقاح مرشح لكوفيد-19 في الصين يزرع في خلايا حشرية على البشر، وتم تصميم اللقاح لتحفيز الأجسام المضادة ضد مناطق معينة من البروتين الشائك لـSARS-CoV-2، الفيروس المسبب لكوفيد-19.

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وقال المؤلف المشارك وي يوي تشوان، باحث كبير في مختبر العلاج الحيوي الرئيسي بالمستشفى، إن اللقاح تم إنتاجه عن طريق إدخال جينات فيروس SARS-CoV-2 في مزارع الخلايا الحشرية، والتي يمكن أن تكون بروتينات فيروسية، وهذا النهج مناسب لتصنيع اللقاحات على نطاق كبير.

وقال “وي” إن العلماء استخدموا في السابق خلايا حشرية لتطوير لقاحات مؤتلفة ضد سرطان عنق الرحم والأنفلونزا في الدول الغربية، مضيفا أن هذا النهج يمكن استخدامه بأمان على البشر.

كما يتعاون المستشفى الذي يقع مقره في مدينة تشنغدو أيضا مع شركة محلية لتصميم خط إنتاج لقاح.