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طبيب يقدم طريقة سهلة للتخلص من إدمان المشروبات الغازية

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الدكتور عبد الله العنزي، نصيحة مهمة تساعد في التخلص من إدمان المشروبات الغازية.

وقال العنزي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر”: “لمن يحبّون تناول المشروبات الغازية الضارة، إذا أحسست بالعطش والرغبة في تناول مشروب غازي، لا تتسرّع أبداً وعليك بشرب كوب أو كوبين من الماء البارد”.

وأضاف أنه في حال تطبيق ذلك ستجد الرغبة في تناول مشروب غازي قد اختفت تماماً أو قلّت بشكل كبير جداً بسبب اختفاء الشعور بالعطش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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