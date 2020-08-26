شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم طريقة سهلة للتخلص من إدمان المشروبات الغازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الدكتور عبد الله العنزي، نصيحة مهمة تساعد في التخلص من إدمان المشروبات الغازية.

وقال العنزي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر”: “لمن يحبّون تناول المشروبات الغازية الضارة، إذا أحسست بالعطش والرغبة في تناول مشروب غازي، لا تتسرّع أبداً وعليك بشرب كوب أو كوبين من الماء البارد”.

وأضاف أنه في حال تطبيق ذلك ستجد الرغبة في تناول مشروب غازي قد اختفت تماماً أو قلّت بشكل كبير جداً بسبب اختفاء الشعور بالعطش.