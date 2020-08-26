مقاس الخصر المثالى تحصلين عليه بهذه الأطعمه لحرق الدهون

مقاس الخصر المثالي هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات يمكنك بأطعمة عديدة من مطبخك الحصول على مقاس الخصر المثالي وفقدان الوزن بمجموعة أطعمة يمكن إدخالها لنظامك، فهي تساعدك على الشبع بأقل كمية من الطعام لغناها بالبروتين، وفي الوقت نفسه تسرع فرصك في إنقاص الوزن.



مقاس الخصر المثالي بهذه الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون

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الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية والبروتينات قليلة السكريات. أضف بعض شرائح الأفوكادو إلى السلطة للحصول على فائدة حقيقية من فقدان الوزن.

المشمش

يحتوي المشمش المجفف على أعلى كمية من البروتين مقارنة بأي فاكهة أي 3.5 جرام لكل وجبة. من المصادر الممتازة للألياف أيضاً، يجب تجفيف المشمش لجني فوائد فقدان الوزن والحصول على مقاس الخصر المثالي.

الأناناس

الفاصوليا والبقوليات

تحتوي الفاصوليا والبقوليات على نسبة عالية من الألياف والبروتين. ومن المعروف أن الأطعمة الغنية بكلا المغذيين تزيد من الشعور بالشبع أو الشعور بالامتلاء. والحصول على مقاس الخصر المثالي.

البطاطا المسلوقة

رغم الحصول على سمعة سيئة بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات، فإن التمر المغلي هو طعام غني جداً بالمغذيات. تعد حبة البطاطس الصغيرة مفيدة لتمكينك من إنقاص الوزن على المدى الطويل نظراً لخصائصها في الشبع. أضف جرامين محترمين من البروتين، وستحصل على طعام جيد لفقدان الوزن ومقاس الخصر المثالي.

بروكلي

البروكلي غني بالعناصر الغذائية ومنخفض جداً في السعرات الحرارية. تحتوي ساق واحدة من البروكلي على أكثر من أربعة جرامات من البروتين. سوف تملؤك أيضاً احتياطاته العالية من الألياف الصحية ومقاس الخصر المثالي.

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فلفل حار

الفلفل الحار

بينما يحتوي الفلفل الحار على جرام واحد فقط من البروتين، إلا أنه مكمل ممتاز لوجبة غنية بالبروتين. في دراسة نشرت في مجلة Physiology Behavior، وجد الباحثون أن تناول الكابسيسين، المكون النشط في الفلفل الحار يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم والحصول على مقاس الخصر المثالي، ونسبة الدهون الكلية في الجسم، والدهون في البطن.

بذور الشيا

بذور الشيا هي غذاء قوي آخر. تسجل ما يقرب من 16.5 جرام من البروتين لكل 100 جرام. تحتوي على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 والأحماض الدهنية والألياف وكذلك، بذور الشيا تحفز على نحو فعال حرق الدهون ودرء الجوع!

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

مثل الجبن التي قد تساعد في حرق الدهون والحصول على مقاس الخصر المثالي.

الخيار

الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لوزن صحي، ويمكن الحصول عليه من الخيار فهو قليل السعرات الحرارية وغنى بكمية جيدة من الألياف وقليلة من البروتين أيضاً، والتي تساعدك على الحصول على مقاس الخصر المثالي.



