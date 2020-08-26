شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة قد تمكن الأطباء من اكتشاف أطفال التوحد فى وقت مبكر قبل الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوحد هو حالة من حالات النمو العصبي التي يتتبعها الباحثون الآن إلى تطور ما قبل الولادة، وعلى الرغم من أن الاضطراب لم يتم تشخيصه حتى سن 18 شهرًا على الأقل، تُظهر دراسة جديدة أجراها علماء في كينجز كوليدج لندن وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة في الطب النفسي البيولوجي على خلايا الدماغ البشري أن التطور غير النمطي للإصابة بالتوحد يبدأ في المراحل المبكرة جدًا من تنظيم الدماغ.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience قال ديباك سريفاستافا في King's College London ، الذي أشرف على الدراسة: "في هذه الدراسة ، استخدمنا الخلايا الجذعية المحفزة ، أو للتعرف على التطور المبكر للدماغ، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن خلايا الدماغ من المصابين بالتوحد تتطور بشكل مختلف عن تلك الموجودة في الأفراد العاديين".

قام الباحثون بعزل عينات شعر من تسعة أشخاص مصابين بالتوحد وستة أشخاص عاديين من خلال معالجة الخلايا بمجموعة من عوامل النمو ، تمكن العلماء من دفع الخلايا الشعرية لتصبح خلايا عصبية، أو خلايا عصبية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في القشرة أو منطقة الدماغ المتوسط تحتفظ الخلايا الجذعية بالهوية الجينية للشخص الذي أتت منه وتعيد الخلايا نموها كما كان سيحدث في الرحم ، مما يوفر نافذة على نمو دماغ هذا الشخص.

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قال دويبايان أدهيا ، دكتوراه ، عالم الأحياء الجزيئية في مركز أبحاث التوحد في كامبريدج وقسم علم الأعصاب الأساسي والسريري في كينجز كوليدج لندن: "استخدام الخلايا الجذعية من عينات الشعر هو الطريقة الأكثر أخلاقية لدراسة التطور المبكر للدماغ لدى المصابين بالتوحد إنه يتجاوز الحاجة إلى إجراء أبحاث على الحيوانات ، فهو غير جراحي ويتطلب ببساطة عينة واحدة من شعر أو جلد الشخص ".

قال جون كريستال، دكتوراه ، رئيس تحرير الطب النفسي البيولوجي ، عن النتائج: "إن ظهور الاختلافات المرتبطة بالتوحد في هذه الخلايا العصبية يظهر أن هذه الاختلافات تظهر في وقت مبكر جدًا من الحياة".

وأضاف سايمون بارون مدير مركز أبحاث التوحد في كامبريدج ، الذي شارك في قيادة الدراسة ، "قد يشعر بعض الناس بالقلق من أن البحث الأساسي في الاختلافات في الدماغ المتوحد والنموذجي قبل الولادة قد يكون الهدف منه الوقاية ، أو القضاء أو علاج التوحد ولكنها ستؤدي إلى فهم أفضل لنمو الدماغ لدى الأفراد المصابين بالتوحد والأفراد العاديين.