كورونا حول العالم.. أفريقيا تتخطى الذروة ولقاح جديد في الصين

أكدت أحدث الإحصائيات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، إضافة إلى عدد حالات التعافي حول العالم.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 24 مليون إصابة، صباح الأربعاء.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد المتعافين تجاوز 16,613 مليون حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 823650 حالة وفاة.





ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.

وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.





15 إصابة جديدة في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، صعودا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم العاشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 14 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 16 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84996 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





1271 وفاة جديدة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و47134 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحتى الآن سجلت البرازيل 3,674,176 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 وفاة.

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القارة السمراء تتخطى الأزمة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن قارة أفريقيا قد تكون تخطت ذروة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "يبدو أننا بلغنا ذروة الوباء وعدد الإصابات الجديدة اليومية حالياً يتجه إلى الانخفاض".





أكثر من 3.2 مليون إصابة في الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت ما يربو على 60 ألف إصابة بكوفيد-19 لليوم الثامن على التوالي، الأربعاء، وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 مليون.

وبلغ عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية 1059 ليصل إجمالي الوفيات إلى 59449.

وتحل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.





لقاح من الخلايا الحشرية في الصين

ووافقت الصين على إجراء تجارب بشرية على لقاح جديد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والذي تم إنتاجه باستخدام خلايا حشرات.

وتم إصدار لقاح البروتين المؤتلف من خلال تصريح بحث سريري من مصلحة الدولة للمنتجات الطبية، حسبما ذكر مطور اللقاح، مستشفى غرب الصين بجامعة سيتشوان مؤخرا.

ووفقًا لباحثي المستشفى، سيكون هذا أول لقاح مرشح لكوفيد-19 في الصين يزرع في خلايا حشرية على البشر، وتم تصميم اللقاح لتحفيز الأجسام المضادة ضد مناطق معينة من البروتين الشائك لـSARS-CoV-2، الفيروس المسبب لكوفيد-19.





وقال المؤلف المشارك وي يوي تشوان، باحث كبير في مختبر العلاج الحيوي الرئيسي بالمستشفى، إن اللقاح تم إنتاجه عن طريق إدخال جينات فيروس SARS-CoV-2 في مزارع الخلايا الحشرية، والتي يمكن أن تكون بروتينات فيروسية، وهذا النهج مناسب لتصنيع اللقاحات على نطاق كبير.



وقال "وي" إن العلماء استخدموا في السابق خلايا حشرية لتطوير لقاحات مؤتلفة ضد سرطان عنق الرحم والأنفلونزا في الدول الغربية، مضيفا أن هذا النهج يمكن استخدامه بأمان على البشر.

كما يتعاون المستشفى الذي يقع مقره في مدينة تشنغدو أيضا مع شركة محلية لتصميم خط إنتاج لقاح.



