شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة متكاملة لمرضى الغسيل الكلوى أثناء وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الصحة من أن الأشخاص الذين يعيشون مع بعض الحالات الصحية المزمنة مثل مرض الكلى المزمن ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومرض السكري من النوع 2 والسرطان معرضون بشكل متزايد للإصابة بمرض شديد بسبب فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فالأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى ومتلقي الزرع يحتاجون عناية خاصة في ظل تفشى الوباء.

ماذا يحدث في المرحلة النهائية من مرض الكلى وكيف يتم علاجه؟

عندما يصل الشخص المصاب بمرض الكلى المزمن إلى المرحلة النهائية "المرحلة الخامسة" من المرض الكلوي ، لم تعد الكلى تقوم بدور أو وظيفة كما تفعل الكلى السليمة الكلى غير قادرة على إزالة السموم والنفايات الأيضية والسوائل الزائدة من مجرى الدم بشكل فعال في هذه المرحلة ، فإن إحدى طرق العلاج هي غسيل الكلى ، الذي يطرد السموم غير المرغوب فيها والسوائل الزائدة والفضلات عن طريق تصفية الدم.

غسيل الكلى هو أحد طرق العلاج لهؤلاء المرضى ، وبصرف النظر عن منع تراكم الفضلات الزائدة في الجسم ، فإن الغرض من غسيل الكلى هو أيضًا المساعدة في التحكم في ضغط الدم وتنظيم مستويات العناصر الكيميائية في الدم ، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم بدون غسيل الكلى ، تستمر الأملاح ومنتجات النفايات الأخرى في التراكم في الدم مما يؤدي في النهاية إلى إتلاف أعضاء مهمة أخرى في الجسم .

ويحتاج مرضى غسيل الكلى إلى مواجهة بعض التحديات الفريدة فيما يتعلق بنظامهم الغذائي والأدوية وكذلك الصحة العقلية، فيما يلي بعض النصائح والتي ستساعد مرضى الكلى ، وخاصة أولئك الذين يخضعون لغسيل الكلى ، على البقاء بصحة جيدة وسط الوباء:

الغذاء والتغذية

قلل من تناول الأطعمة المالحة أو الملح يميل الصوديوم إلى زيادة العطش والميل إلى شرب المزيد من السوائل استخدم الأعشاب الطازجة والتوابل الكاملة أو عصير الليمون و الخل لإضافة نكهة للطعام.

يجب تنظيم البوتاسيوم بمستويات آمنة في الدم ، عندما تكون المستويات مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى سكتة قلبية.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات مثل منتجات الألبان والأطعمة المصنعة والشوربات القائمة على العظام والفاصوليا والمنتجات التي تحتوي على الكاكاو.

تناول وجبة غنية بالبروتين تشمل أطعمة مثل البيض وفول الصويا والدواجن / اللحوم والعدس والأسماك.

Advertisements

يعاني مرضى غسيل الكلى من انخفاض في كمية البول وبالتالي يؤدي احتباس السوائل الزائدة في الجسم إلى ضيق التنفس وتورم في الساقين وارتفاع ضغط الدم.

استشر طبيب الكلى الخاص بك بشأن كمية السوائل اليومية يوميًا والتي تشمل الشاي أو القهوة أو الماء أو أي سائل في درجة حرارة الغرفة.

الدواء

يواجه الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن الذين يخضعون لغسيل الكلى تحديات صحية فريدة ، وبالتالي ، من المهم إدارة جميع أدويتهم وتناولها على النحو الموصوف. فيما يلي بعض النصائح لإدارة الدواء في المنزل:

احتفظ بمخزون كافٍ من الأدوية العادية: سيكون من الجيد الاحتفاظ بمخزون من الأدوية (لمدة 2-3 أسابيع) المطلوب بانتظام كما أنه يوفر عليك أنت أو القائم على رعايتك الاضطرار إلى الذهاب لشرائها كثيرًا ، وتجنب التفاعل مع الحشود.

افهم كل دواء: لا تبتلع الأدوية بدون وصفة طبية فقط تأكد من معرفة ما يفعله كل دواء وفوائده ، كما ينصح طبيبك.

الصحة النفسية

تؤثر صحتك العقلية على صحتك الجسدية ، لذلك ، من الشائع لمرضى أمراض الكلى المزمنة والقائمين على رعايتهم تجربة مشاكل الصحة العقلية الناجمة عن تغييرات نمط الحياة خاصة عند العيش في عزلة في الوقت الحاضر.

افعل شيئًا تستمتع به كل يوم: اختر هواياتك مثل الفن والموسيقى والقراءة وما إلى ذلك.

استمتع بالمشي يوميًا: واحصل على قسط كافٍ من النوم وتناول الأدوية في الوقت المحدد.

التأمل هو أيضًا خيار قابل للتطبيق ، وسيساعدك التركيز على تنفسك، ومن الأفضل تجنب أي ضغوط غير ضرورية .