شكرا لقرائتكم خبر عن قوى مناعتك ضد كورونا بماء الليمون.. تعرف على دوره جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ماء الليمون ليس فقط لذيذًا، ولكنه أيضًا أحد أسهل العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج مجموعة واسعة من الأمراض من السعال والبرد إلى علاج عسر الهضم والوقاية من حصوات الكلى، كما أن هذا المشروب الغني بفيتامين سي هو أحد أفضل المشروبات لتعزيز نظام المناعة بشكل طبيعي.

ومع عدم وجود علاج محدد لوباء الفيروس التاجي الجديد، الذي يستمر في انتشاره، فإن الانخراط في عادات جيدة وتقوية المناعة ضد الفيروسات ، بما في ذلك كورونا، عن طريق شرب ماء الليمون الدافئ قد يساعد في منع أو تقليل خطر الإصابة بالمرض، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

كيف يعزز ماء الليمون مناعتك ضد COVID-19؟

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحسن نظام المناعة لديك ، مما يساعد جسمك على درء العدوى والأمراض، يمكن أن تساعد الحمضيات أيضًا الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة وتساهم في التئام الجروح بسبب محتواها العالي من فيتامين سي.

تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى قد تساعد في تحسين المناعة ضد الجراثيم والفيروسات التي تسبب الأنفلونزا ونزلات البرد. يمكن أن يساعد فيتامين ج في دعم صحة الأمعاء والجهاز التنفسي.

على سبيل المثال ، ذكر تقرير نشرته دار هارفارد للصحة أن تناول ما لا يقل عن 200 ملج من فيتامين سي كل يوم يبدو أنه يقلل من مدة أعراض البرد بمعدل 8 % لدى البالغين و 14 % لدى الأطفال. هذا يشير إلى أن المغذيات لديها قوة للوقاية من البرد، وقد يساعد هذا الفيتامين أيضًا في تقوية المناعة لدى الأفراد الذين يخضعون لنشاط بدني شديد في حالة عدم وجود لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا ، من المهم اتخاذ خطوات للحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالة خاصة أثناء الوباء.

الفوائد الصحية الأخرى لليمون

يمكن أن يساعد في تخفيف أو منع الغثيان.

قد يساعد في منع الربو.

قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

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يمكن أن يساعد المحتوى العالي لفيتامين C في الليمون في منع الجذور الحرة من التسبب في تلف الخلايا ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

يقوي جهاز المناعة.

يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك ويساعد في إنقاص الوزن.

يحسن الهضم.

يساعد في امتصاص الحديد ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

قد يساعد في علاج حصوات الكلى أو الوقاية منها.

يساعد في تكوين الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على بشرة صحية.

يحتوي الليمون أيضًا على مستويات عالية من اللوتين والزياكسانثين ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

كيفية صنع ماء الليمون

فقط املأ الكوب الخاص بك بالماء الدافئ وأضف عصير ليمونة طازجة، يمكنك أيضًا إضافة بضع شرائح من الفواكه الحمضية الطازجة الأخرى مثل الليمون والبرتقال أو الخيار، جرب شرب ماء الليمون الدافئ كل صباح لتعزيز مناعتك ضد عدوى فيروس كورونا ، والتمتع بالفوائد الصحية الهائلة له.