الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع جنوبي قطاع غزة المزيد

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أغارت طائرات حربية على بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة، والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل".

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وأضاف:" أن الجيش يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل، ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل وسيادتها".

ومنذ أيام تشن قوات الاحتلال غارات في ساعات الليل أو الفجر، على مواقع للفصائل وأخرى مدنية، وتدعي أنها تأتي ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

واستأنف الناشطون الفلسطينيون إطلاق البالونات في الأيام الماضية، احتجاجا على عدم التزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار، وهو الأمر الذي جابهته إسرائيل بالمزيد من الإجراءات العقابية، وتشديد الحصار، إلى جانب الغارات.