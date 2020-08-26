هل تعالج خلطة الزنجبيل بزيت الزيتون جلطة الرأس؟.. «استشاري» يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة بعض الوصفات التي يتم تداولها لعلاج بعض الأمراض.
وقال “النمر” في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال جاء فيه “شخص أصيب بجلطة في الرأس نصحه شخص أن يضع على رأسه خليط زنجبيل وزيت زيتون هل تفيد وهل لها أضرار؟ الجواب: “لا تنفعه ولا تضره”.
ونصح الدكتور خالد النمر، بأهمية مراجعة الطبيب المختص لمعرفة المسبب والحصول على العلاج المناسب.
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