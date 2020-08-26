شكرا لقرائتكم خبر عن خلايا الشم هى المدخل الرئيسى لإصابة الجسم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة سبب فقدان بعض مرضى فيروس كورونا لحاسة الشم، وتوصل الباحثون إلى أن خلايا الأنف التي تساعدنا في الكشف عن الروائح هي المدخل الرئيسي لفيروس كورونا، حيث إن جزء الخلايا التي يلتصق بها الفيروس ويصيبها ينتشر بنسبة تصل إلى 700 مرة في بطانة الجزء العلوي من الأنف مقارنة ببطانة بقية الأنف أو القصبة الهوائية.





وبحسب جريدة "ديلي ميل" تلعب هذه الخلايا الداعمة دورًا حيويًا في وظيفة خلايا استشعار الرائحة وتطورها - وقد تتضرر عندما يهاجمها العامل الممرض.

وقال الفريق البحثي، من جامعة جونز هوبكنز ، إن النتائج قد تؤدي إلى عقاقير أو علاجات أخرى تستهدف هذه الخلايا حتى يتم تطوير لقاح.

وقال الدكتور أندرو لين، أستاذ طب الأذن والأنف والحنجرة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "يرتبط فقدان حاسة الشم بكوفيد 19، بشكل عام في غياب أعراض الأنف الأخرى ''.

وأضاف "قد يؤدي بحثنا إلى تقدم البحث عن سبب محدد لكيفية حدوث ذلك ولماذا، وأين يمكننا توجيه بعض العلاجات بشكل أفضل."

وبدأ عمال الرعاية الصحية في لفت الانتباه إلى العديد من الأعراض الجديدة، مثل فقدان حاسة التذوق والشم، في مارس.

في نفس الشهر، دعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إضافة فقدان الشم- عدم القدرة على الشم - إلى قائمة العلامات المحتملة لفيروس كورونا.

ومع ذلك، لم يتضح سبب إصابة بعض مرضى فيروس كورونا بهذه الأعراض.

بالنسبة للدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، نظر الفريق في عينات أنسجة أنف من 19 رجلاً وامرأة بالغين مصابين بالتهاب الجيوب المزمن ، وهو التهاب في أنسجة الأنف.

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كما قاموا بفحص عينات أنسجة القصبة الهوائية من سبعة أشخاص خضعوا لعملية جراحية لتضييق غير طبيعي في القصبة الهوائية.

وتمت مقارنة هذه العينات بأربعة أشخاص خضعوا لعمليات جراحية في الأنف لأسباب أخرى غير التهاب الجيوب الأنفية.

لم يتم فحص الأطفال لأن لديهم مستويات منخفضة من ACE2 في الخلايا المبطنة لأنوفهم وبحث العلماء على وجه التحديد عن مستقبل الإنزيم 2 المحول للأنجيوتنسين (ACE2) ، وهو المستقبل الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية وإصابتها.

وجدوا مستويات عالية من ACE2 بين الخلايا الأنفية في منطقة تسمى الظهارة العصبية الشمية، حيث توجد الخلايا العصبية المستشعرة للرائحة.

الخلايا في الظهارة العصبية الشمية لديها ما بين 200 مرة و 700 مرة أكثر من مستقبلات ACE2 مقارنة بالعينات الأخرى من الأنف والقصبة الهوائية.

وقال الباحثون إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى تطوير أدوية ، أو حتى كريم موضعي، لوضعه داخل فتحات الأنف التي تستهدف هذه الخلايا وتقطع انتقال العدوى.

نظرًا لأن خلايا استشعار الرائحة تحتوي على أعلى مستويات إنزيم ACE2 ، يعتقد الفريق أن هذا هو سبب فقدان بعض مرضى COVID-19 لحاسة الشم.

وقال المؤلفون أن عامة الناس لا يحتاجون فقط إلى ارتداء الأقنعة ولكن ارتداءها بشكل صحيح، بحيث تغطي الأنف والفم للوقاية من الفيروس.