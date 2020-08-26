شكرا لقرائتكم خبر عن فريق باحثين دولى يتوصل لمرشح لقاح لسرطان المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق دولي من العلماء اللقاحات المرشحة المحتملة لسرطان المرارة، ففي دراسة نُشرت في مجلة Nature Communications، أفاد الفريق الدولي من الباحثين من الهند وكوريا الجنوبية وتشيلي وأستراليا وأمريكا عن تسلسل وتحليل أكثر من 150 سرطان المرارة، وتوصلوا لمرشح لقاح لعلاج سرطان المرارة، حيث لا توجد حاليًا علاجات مستهدفة لعلاج هذا السرطان ، وفي الولايات المتحدة له معدل أعلى بين الأمريكيين الجنوبيين والأمريكيين المكسيكيين وهو أكثر انتشارًا في دول أمريكا الجنوبية التي تشمل تشيلي وبوليفيا والإكوادور ، وفي الدول الآسيوية مثل كوريا والهند وباكستان واليابان، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة إريك ستاوسكي من الولايات المتحدة: "إن العمل يتعمق في فهمنا للجينوميات الأساسية لـسرطان المرارة ، بما في ذلك تحديد المسارات الجديدة ، والبيئة المناعية والطفرات القابلة للتنفيذ، وأجرى الفريق تحليلًا جينوميًا شاملاً وحدد العديد من التعديلات الجينومية المستهدفة، على وجه الخصوص، حددوا التعديلات المتكررة في جين ELF3 وهو ما يعطى القدرة على استخدامها كلقاح للسرطان لعلاج مرضى سرطان المرارة الذين يحملون تغيرات في هذا الجين.

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وقاموا على وجه التحديد بتثبيت 25 جينًا متحورًا بشكل كبير، والتي تضمنت الجينات المسرطنة، وأكد قائد الفريق" تمكن علماؤنا من إظهار إمكانية استخدام الأحماض الأمينية المشتقة من ELF3 كلقاح لعلاج سرطان المرارة ويظهر قيمة النظام الأساسي لتحديد المرشحين للقاح السرطان".