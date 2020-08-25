هل تخطت أفريقيا ذروة كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن قارة أفريقيا قد تكون تخطت ذروة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.



وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "يبدو أننا بلغنا ذروة الوباء وعدد الإصابات الجديدة اليومية حالياً يتجه إلى الانخفاض".

لكن هذه الوتيرة لا تشمل كل الدول، مثل ناميبيا التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.





وسجلت أفريقيا رسمياً 1,2 مليون إصابة، بينها نحو 28 ألف وفاة، وهي أقل قارات العالم تضرراً بعد أوقيانيا.

وتسجل جنوب أفريقيا وحدها نصف عدد الإصابات في القارة وهي الخامسة عالميا من حيث حصيلة الإصابات.

وخلال اجتماع الثلاثاء، حذر وزير الصحة الجنوب إفريقي وزيلي مخيزي من احتمال ظهور موجة ثانية.

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وأشار إلى أن "خوفنا الأساسي أن هذه ليست إلا الموجة الأولى وأن موجة ثانية ستأتي. لقد عبرنا الذروة، لكن إذا شاهدتم ما يحصل في إسبانيا، الإصابات ترتفع بعد فترة طويلة من الهدوء".





وأشادت مويتي بالقادة الأفارقة لاتخاذهم "قرارات شديدة الصعوبة وشجاعة" بفرض العزل.

لكنها نبهت إلى أن الوضع لا يزال "خطيراً"، مضيفةً أنه "كلما فتحت دول اقتصادها، باتت اليقظة المتزايدة ضرورية أكثر".

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أهمية تعزيز البنى التحتية الطبية في أفريقيا.

وأكد في رسالة بثت خلال الاجتماع: "علمنا (كوفيد-19) بأن نظاما صحيا متينا هو مسألة أمن قومي ومسألة بقاء".