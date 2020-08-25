"زفاف ماركا" كلمة السر في زيادة إصابات كورونا بالأردن

الخليج 365الأربعاء 2020/8/26 12:00 ص بتوقيت أبوظبي
أرجع وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد إلى حفل زفاف أقيم في منطقة ماركا بالعاصمة عمّان.
وقال جابر، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إن 33 إصابة محلية بفيروس كورونا ضمن المسجلة اليوم سببها حفل زفاف أقيم في منطقة ماركا مؤخراً.
وأشار إلى أن الأجهزة المعنية فرضت الحجر الصحي على عدد من الحاضرين لحفل الزفاف، موضحا أن فرق التقصي الوبائي تحصر عدد الذين حضروا الحفل.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 77 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، الثلاثاء، منها 63 محلية.
وتوزعت الحالات على النحو الآتي: عمان (57) والزرقاء (5) وحالة واحدة في معان و14 حالة من الخارج.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الأردن إلى 1716 حالة.
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