فوائد الفستق.. حماية للقلب والجهاز الهضمي

الفستق أحد أنواع المكسرات المفيدة للصحة، والتي يحرص الكثير على تناولها، لمذاقها اللذيذ ومحتوياتها الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

ويحتوي الفستق على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، فضلا عن أنه يعتبر مصدرا جيدا للبروتين والألياف الصحية.

ونظرا لمكوناته المفيدة، فإن الفستق يحمي الجسم من بعض الأمراض، ويفيد أيضا في إنقاص الوزن، ولهذا من المهم أن نتطرق إلى فوائد الفستق للصحة.





فوائد الفستق للصحة

حماية القلب

حسب موقع health line، فقد أثبتت الدراسات أن الفستق يساعد على التقليل من معدل الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

فضلا على أنه يحسن من معدلات ضغط الدم وهذا بدوره يقلل من الأمراض القلبية.

التقليل من السكر بالدم

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفستق بشكل منتظم يعزز مستويات السكر بالدم.

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وقد أجريت دراسة على عدد من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، حيث تناولوا 25 جراما من الفستق كوجبة خفيفة مرتين خلال اليوم لمدة 12 أسبوعا.

وأسفرت النتائج على انخفاض نسبة سكر الدم حوالي 9% وهذا نتيجة احتواء الفستق على الدهون الصحية والألياف والكاروتينات والمركبات الفينولية المفيدة لمرضى السكري.





حماية الجهاز الهضمي

الفستق به العديد من المغذيات والعناصر الهامة مثل الألياف التي تعتبر هامة جدا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية التي تعمل على تخمير الألياف وتحويلها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، ما يساعد على الحماية من التعرض إلى أمراض الجهاز الهضمي.

غنية بمضادات الأكسدة

الفستق به نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى، ما يجعله مميزا في الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة، حيث أنه يحتوي على اللوتين والزباكسانثين والتي تعتبر هامة لحماية العين من حدوث الضمور البقعي المرتبط بالعمر، فضلا عن أن مضادات الأكسدة هامة لصحة القلب أيضا.

إنقاص الوزن

الفستق غني بالبروتين والألياف الصحية التي تعزز الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساعد على تناول كمية أقل من الطعام.

كما أن الفستق قليل السعرات الحرارية، وبه نسبة عالية من الدهون غير المشبعة المهمة لإنقاص الوزن، ولهذا من المهم تناول الفستق بانتظام للحفاظ على الوزن المثالي.