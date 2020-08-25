احذر.. سماعات الأذن اللاسلكية “خطر يهدد الدماغ بمرض قاتل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستخدم الكثيرين سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقى الصاخبة لفترات طويلة ، حيث تعد لسماعات خطرا يهدد صحة الإنسان خاصة الدماغ.

أعلن طبيب روسي أن استخدام سماعات الأذن اللاسلكية يؤثر سلبا في صحة الإنسان بسبب الأشعة المنبعثة منها.

وقال ألكسندر تيموفييف، الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية بجامعة بليخانوف للعلوم الاقتصادية، في تصريح لوكالة Prime للأنباء: “إذا اعتبرنا أن الموجات اللاسلكية تحتاج إلى أساس كهرومغناطيسي لعملها، فمن المؤكد أنها مضرة للبشر، كما أن نشاط الجهاز العصبي البشري له تيارات كهرومغناطيسية أيضا، وعدد الأشخاص الذين يعانون من التذبذبات المغناطيسية الطبيعية في ازدياد دائم”.

ووفقا للخبراء يمكن أن تسبب سماعات الأذن اللاسلكية سرطان الدماغ، لأن تطبيق Bluetooth ينشر مجالا كهرومغناطيسيا بالقرب من الدماغ مباشرة، ويمكن مقارنة خصائص هذا المجال الكهرومغناطيسي، بالإشعاع المنبعث من أفران الميكروويف، بحسب وسائل الإعلام.

ويجب اخذ جميع الاحتياطات اللازمة عند استخدام هذه التقنيات الحديثة، ويجب الحذر من كثرة استخدامها لما لها الكثير من الاضرار على صحة الفرد. الاحتياطات اللازمة لاستخدام سماعة البلوتوث :

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1- عدم رفع صوت السماعات عالياً والاستخدام القليل لها بحيث تكون درجة الصوت منخفضة أو مقبولة حتى لا تسبب في تلف طبقات الأذن.

2- أثبتت الدراسات الحديثة أن استخدام سماعات البلوتوث بكثرة وخاصة أثناء التمارين الرياضية لها خطورة كبيرة حيث أن الدم في هذه الحالة يكون متدفق للجسم والقلب والعضلات بصورة كبيرة مما يسبب مشاكل كثيرة.

3- يجب عدم استخدام سماعات البلوتوث أو الهاند فري خاصة مع ممارسة التمارين الهوائية، كذلك على الحامل تجنب استخدامها نهائيا.

4- يجب ابعاد سماعة البلوتوث عن الأذن بمجرد الانتهاء من إجراء أو استقبال المكالمات وعدم وضعها بالأذن لفترات طويلة.

5- يجب غلق الموبايل وسماعة البلوتوث عند الذهاب إلى الفراش لأن الإشعاعات تزيد بشكل كبير عند النوم لأن الجهاز العصبي يكون في حالة من الاسترخاء.