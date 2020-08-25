كورونا..شفاء 172 حالة بالإمارات و77 إصابة جديدة في الأردن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

سجلت الإمارات،الثلاثاء ، 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، إجراء أكثر من 69 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 339 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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وأعلنت الوزارة شفاء 172 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

الأردن تسجل إصابات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة الاردنية ، الثلاثاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716.

وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 63 حالة محليّة توزّعت كما يلي: 57 حالة في محافظة العاصمة عمّان(54 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات تحت الاستقصاء)، و5 حالات في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين، وحالة في محافظة معان مخالط لمصاب سابق ).

كما سجلت 14 حالة خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (5 من أمريكا، و4 من السعوديّة و2 من البحرين، و2 من الإمارات، و1 من العراق).