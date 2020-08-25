شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يوضح تأثير التبرع بالدم على مستوى السكر التراكمي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف د. ناصر الجهني، استشاري باطنة وغدد صماء وسكري، عن تأثير التبرع بالدم على مستوى السكر في الجسم، مؤكدا على أهمية استشارة الطبيب خاصة في حالة تكرار مرات التبرع.
وقال “الجهني” في تغريدة عبر “تويتر”، إن التبرع بالدم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مستوى السكر التراكمي HbA1c لمدة شهرين على الأقل بعد التبرع بالدم الكامل.
وأضاف د. ناصر الجهني “لذا يجب إبلاغ الطبيب المعالج بذلك وذلك يعتمد أيضاً على عدد مرات التبرع”.
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