الخليج 365 - مها التلب - الخرطومالثلاثاء 2020/8/25 10:38 م بتوقيت أبوظبي
نفى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الثلاثاء، تعرض رئيس وفد التفاوض الحكومي لمباحثات السلام في جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" لحالة تسمم.
ووصف محمد حسن عثمان التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض
في جوبا، ما تتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض حميدتي خلال تواجده بجوبا للمشاركة في مفاوضات السلام بأنها "أخبار غير صحيحة".
وأكد أن كل أعضاء الوفد بخير ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان ينفي تعرض حميدتي للتسمم خلال تواجده بجوبا للمشاركة في مفاوضات السلام المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.