السودان ينفي تعرض حميدتي للتسمم خلال تواجده بجوبا للمشاركة في مفاوضات السلام المزيد

نفى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الثلاثاء، تعرض رئيس وفد التفاوض الحكومي لمباحثات السلام في جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" لحالة تسمم.

ووصف محمد حسن عثمان التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض

في جوبا، ما تتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض حميدتي خلال تواجده بجوبا للمشاركة في مفاوضات السلام بأنها "أخبار غير صحيحة".

وأكد أن كل أعضاء الوفد بخير ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل.