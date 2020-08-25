«يراقب جميع دول الشرق الأوسط».. معلومات عن قمر التجسس الإسرائيلي «أوفيك 16»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عرضت إسرائيل، الثلاثاء، مجموعة من الصور تم التقاطها من الفضاء لمواقع في سوريا، قالت إنها باكورة إنتاج قمر التجسس الإسرائيلي «أوفيك 16». فيما يلي أبرز 10 معلومات عن القمر الاصطناعي الإسرائيلي الجديد والجهات المشاركة بإنتاجه. الاسم: أوفيك 16

النوع: قمر اصطناعي للرصد الكهروضوئي مزود بكاميرا

تاريخ الإطلاق: 6 يوليو 2020

القمر الاصطناعي الإسرائيلي أوفيك 16 بعد إطلاقه

مركبة الإطلاق: الصاروخ الإسرائيلي متعدد المراحل «شافيت 2»

موقع الإطلاق: قاعدة بالماحيم الجوية القريبة من البحر المتوسط

المهام: استطلاع وتجسس

القمر الاصطناعي الإسرائيلي أوفيك 16 لحظة إطلاقه إلى الفضاء في يوليو 2020

المجال: يغطي كافة دول الشرق الأوسط

الإنتاج: إدارة الفضاء بوزارة الدفاع، هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية، شركة أنظمة «إلبيت»، شركة «رفائيل» للصناعات الدفاعية المتقدمة

جهة التشغيل: الوحدة 9900 الخاصة بالاستخبارات الجغرافية الاستطلاعية المصورة بالجيش الإسرائيلي

الهدف الأول: قادة إسرائيل أعلنوا أن إيران هي الهدف الرئيسي لمنع امتلاكها أسلحة نووية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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