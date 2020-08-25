شكرا لقرائتكم خبر عن البداية من سوريا.. إسرائيل تكشف عن أول صور من قمر التجسس الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إسرائيل، الثلاثاء، عن أول مجموعة من الصور التي التقطها قمرها الاصطناعي الجديد للتجسس «أوفيك 16».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن أول مجموعة من الصور للقمر الإسرائيلي الجديد تم التقاطها في سوريا، وتتضمن لقطات لمدينة تدمر الأثرية السورية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

أول صور التقطها القمر الاصطاعي الإسرائيلي لأغراض التجسس "أوفيك 16" وتضم مواقع أثرية في سوريا

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل أطلقت القمر الاصطناعي «أوفيك 16» الشهر الماضي لأغراض الاستطلاع والتجسس بتقنية عالية متطورة للغاية، تسمح له التقاط صور في غاية الدقة عن مختلف دول الشرق الأوسط.

وكشفت الصحيفة عن قيام إسرائيل بإنشاء مصنع لصناعة الكاميرات الفضائية المتطورة باستثمارات تبلغ عشرات الملايين من الدولارات، فضلا عن خلق كبسولات فضائية لمحاكاة الأجواء في الفضاء لإجراء الاختبارات اللازمة والمتعلقة بهذا المجال، لا سيما اختبار كفاءة الأقمار الاصطناعية قبل إطلاقها إلى الفضاء.

أول صور التقطها القمر الاصطاعي الإسرائيلي لأغراض التجسس "أوفيك 16" وتضم مواقع أثرية في سوريا

ةذكرت الصحيفة إنه بعد التأكد من كفاءة عمل القمر الاصطناعي الإسرائيلي «أوفيك 16» على يد هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية ستقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بإسناد مهام تشغيل القمر إلى الوحدة 9900 الخاصة بما يسمى الاستخبارات الجغرافية الاستطلاعية التابعة للاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في بيان، إن «دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها ضد أعدائها سواء القريبين أو البعيدين، وتحمي مواطنيها في كل مكان ومن كل مكان». وأضاف أن «الوسائل التكنولوجية التي نطورها في وزارة الدفاع، سويا مع هيئة الصناعات، فعالة وتمثل وسائل مهمة للحفاظ على أمن وسلامة إسرائيل». وتابع: «سنواصل العمل لتعزيز التفوق التكنولوجي لإسرائيل، كجزء لا يتجزأ من مواجهة التحديات الماثلة أمام دولتنا».

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