«التخصصات الصحية»: العناية بالأسنان تحفز المناعة وتقي من تسلل العدوى

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت هيئة التخصصات الصحية على أهمية العناية بالأسنان والاهتمام بنظافتها باستمرار للوقاية من الأمراض والعدوى. وقال الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن العناية بالأسنان.. من أولويات تحفيز المناعة والوقاية من تسلل العدوى”.

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