شكرا لقرائتكم خبر عن فنجانان من القهوة يوميا الحد الآمن للمرأة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة نشرت مؤخرا، من أن النساء الحوامل يجب أن يتجنبن الكافيين تمامًا من أجل صحة أطفالهن، موضحة، عدم وجود مستوى آمن للاستهلاك سواء مع الطفل، أو عند محاولة الإنجاب.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استنادًا إلى 48 دراسة على مدى 20 عامًا، خلصت إلى أن الحد الأدنى من تناول الكافيين يزيد من خطر الإجهاض، أو انخفاض الوزن عند الولادة، لكن الخبراء قالوا إن التحذيرات كانت مثيرة للقلق وتتعارض مع الدراسات التى أظهرت أن الكميات المعتدلة آمنة.

وقالت الصحيفة، يجب ألا تستهلك النساء أكثر من 200 ملج يوميًا، تقريبًا فنجانين من القهوة، وفقًا للكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (RCOG). ، وأصرت الليلة الماضية على أنها لن تغير هذه النصيحة.

لكن البروفيسور جاك جيمس، من خلال 48 دراسة على مدى 20 عامًا، خلص إلى أن الحد الأدنى من تناول الكافيين يزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت، أو انخفاض الوزن عند الولادة.

وجدت الدراسات بجامعة ريكيافيك في أيسلندا، أنه حتى المستويات المنخفضة من الكافيين، يمكن أن تزيد من خطر الإجهاض بنسبة تصل إلى 36%، ووفاة الجنين بنسبة تصل إلى 19%، وانخفاض الوزن عند الولادة بنسبة تصل إلى 51%، كما كان سرطان الدم والسمنة فى مرحلة الطفولة من المخاطر المحتملة.

حسب الأستاذ جيمس أنه إذا استهلكت كل امرأة حامل في بريطانيا 200 ملج من الكافيين فى اليوم، فسوف يتضرر 70 ألف طفل، يدعى أن هذا ربما يكون أقل من الواقع لأن العديد من النساء يشربن أكثر من الحد الأقصى الموصى به.

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وأضاف، إن الكافيين مادة تسبب الإدمان وتستهلك يوميًا من قبل غالبية النساء الحوامل، موضحا إن الجسم يمتص الكافيين بسرعة، وتحدث ذروة التركيز في غضون ساعة.

ثم يستغرق الأمر حوالي 5 ساعات حتى تنخفض مستويات الكافيين في الدم إلى النصف، مع انخفاض المستوى تدريجيًا بعد ذلك، لكنه قال إنه خلال فترة الحمل يستغرق الجسم وقتًا أطول للتخلص من المادة، بحلول الأسبوع ال38من الحمل، قد يستغرق الأمر 18 ساعة حتى تنخفض مستويات الكافيين إلى النصف.

وقال البروفيسور جيمس، إن هذا يعنى أن الطفل الذي لم يولد بعد يمكن أن يتعرض للكافيين لعدة ساعات، مما له تأثير عميق على جسمه النامي مثل تسريع معدل ضربات قلب الطفل، وتضيق الأوعية الدموية في دماغه.

وقال، في الواقع، تم الإبلاغ عن الأطفال حديثي الولادة من الأمهات اللاتي يتناولن الكافيين أعراض انسحاب الكافيين بما في ذلك النوم المضطرب والقيء وزيادة تواتر ضربات القلب والتنفس غير المنتظم وزيادة الرعشات الدقيقة.

ومع ذلك، قال الدكتور داجني راجاسينجام، المتحدث باسم الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء "RCOG"، إن النساء لا يحتجن للتخلى تمامًا عن الشاي والقهوة أثناء الحمل، وهى نصيحة لن تتغير فى ضوء المراجعة.

وقال، "وجدت أبحاث أخرى، وربما أكثر موثوقية أن النساء الحوامل لا يحتجن إلى التوقف عن تناول الكافيين تمامًا لأن هذه المخاطر صغيرة للغاية، حتى لو تم تجاوز حدود الكافيين الموصى بها، ولكن لا تزال نصيحة الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، بالحد من تناول الكافيين إلى 200 ملج يوميًا، أي ما يعادل فنجانين من القهوة سريعة التحضير قائمة.