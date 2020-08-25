585 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين… وغزة تفرض حظر التجول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 4 ساعات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت وزارة الصحة، أن حالات الوفاة الثلاث كانت في محافظتي الخليل ونابلس.

وقالت الكيلة ” إن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة، تلتها القدس بإجمالي 157 إصابة، إضافة إلى أربع إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة”.

وأشارت، إلى أن هناك 28 مريضاً من المصابين «في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».

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وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس، بلغ 26173 إصابة تعافى منها 17669، فيما بلغت حالات الوفاة 150 حالة.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا في المغازي وسط قطاع غزة، معلنا عن “فرض حظر تجول تام في جميع المحافظات في القطاع لمدة 48 ساعة”.

وأشار معروف إلى أنه “بعد اكتشاف الحالات الأربعة داخل القطاع ومن غير المحجورين، تقرر فرض حظر تجوال تام في جميع المحافظات في قطاع غزة لمدة 48 ساعة، وإغلاق مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق وصالات الافراح والنوادي لحصر الوباء”.

ودعا كل من زار سوبر ماركت “الندى” في المغازي وسط قطاع غزة، إلى حجر نفسه منزليا حتى يتم التواصل معه، وأهاب بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم طوال الـ 48 ساعة المذكورة إلى حين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظًا على صحتكم وسلامة المجتمع”.