سماعات الأذن اللاسلكية.. خطر يهدد الدماغ بمرض قاتل

أعلن طبيب روسي أن استخدام سماعات الأذن اللاسلكية يؤثر سلبا في صحة الإنسان بسبب الأشعة المنبعثة منها.

وقال ألكسندر تيموفييف، الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية بجامعة بليخانوف للعلوم الاقتصادية، في تصريح لوكالة Prime للأنباء: "إذا اعتبرنا أن الموجات اللاسلكية تحتاج إلى أساس كهرومغناطيسي لعملها، فمن المؤكد أنها مضرة للبشر، كما أن نشاط الجهاز العصبي البشري له تيارات كهرومغناطيسية أيضا، وعدد الأشخاص الذين يعانون من التذبذبات المغناطيسية الطبيعية في ازدياد دائم".

ووفقا للخبراء يمكن أن تسبب سماعات الأذن اللاسلكية سرطان الدماغ، لأن تطبيق Bluetooth ينشر مجالا كهرومغناطيسيا بالقرب من الدماغ مباشرة، ويمكن مقارنة خصائص هذا المجال الكهرومغناطيسي، بالإشعاع المنبعث من أفران الميكروويف، بحسب وسائل الإعلام.