شكرا لقرائتكم خبر عن «أنظمة الدفاع» تحذر من 3 كويكبات تقترب من الأرض هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت أنظمة الدفاع الكوكبية من وجود ثلاثة كويكبات في طريقها للاقتراب من الأرض هذا الأسبوع، حسب موقع «روسيا اليوم».

وسيقترب كويكب 2020 PP3، بعرض 34 مترا، على مسافة 6.1 مليون كم (3.7 مليون ميل)، رُصد منذ 13 يوما فقط. وسيتبعه بعد ذلك بوقت قصير الكويكب 2020 PJ6، بعرض 26 مترا، على مسافة 5.3 مليون كم، والذي رُصد في 15 أغسطس.

وبعد ذلك يقترب الكويكب 2020 FF3، الذي يبلغ قطره 25 مترا، يوم الأربعاء على الرغم من الحفاظ على مسافة آمنة تبلغ 2.4 مليون كم. ورُصدت هذه الصخرة الفضائية في 14 أغسطس.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يضرب الكويكب 2020 PG6، الذي اكتشف مؤخرا، الأرض في 31 أغسطس 2029، ويبلغ قطره 14 مترا، ما يسلط الضوء مرة أخرى على حاجة البشرية إلى توخي الحذر لئلا نفاجأ ونواجه حدث تأثير كارثيا.

وفي الوقت نفسه، شغل كويكب آخر، يُعرف باسم 2018VP1، جميع العناوين الرئيسية في الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصف بأنه «كويكب يوم الانتخابات»، حيث يُقدر أنه يقع على بعد 4994.76 كم من الأرض في 2 نوفمبر 2020.

وكانت وكالة ناسا سريعة للغاية في الرد على العناوين هذه، حيث صرحت بوضوح أنه على الرغم من وجود فرصة ضئيلة للغاية «لضرب الأرض» في 2 نوفمبر 2020، أي اليوم السابق للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن قطر 2018VP1 يبلغ مترين فقط، لذلك من المحتمل أن يحترق في الغلاف الجوي للأرض.

Advertisements