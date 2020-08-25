تعرّفي على أغرب 3 تصرفات يقوم بها الرجل المعجب بك سرًا

القاهرة - لايف ستايل
إلى جانب لغة الجسد والعلامات التي تكشف عن إعجابه بك سرّاً، هناك بعض التصرفات الغريبة التي يقوم بها الرّجل المعجب بك إلّا أنّك تفهمينها عكس ذلك.
بعد أن كشفنا لك عن العبارات التي يستخدمها الرجل إذا كان يراك أكثر من مجرّد صديقة، إليك اليوم أغرب 3 تصرفات يقوم بها الرّجل المعجب بك سراً.
يصبح جاداً أو هادئاً جداً
قد يبدو الأمر وكأنّه يجري مقابلة عملٍ معك بحيث يتحدّث بجدية وهدوء ويتطرّق إلى المواضيع التي تخصّ حياتك المهنية. ورغم أنّ هذا النو ع من الأحاديث قد يشعرك بالملل إلّا أنّ ذلك يشير إلى حرصه على عدم إفساد الأمور لا سيّما خلال تلك المرحلة الدقيقة من العلاقة. فهو يريدك أن تقودي المحادثة بدلاً من المخاطرة في قيادتها بنفسه وخسارتك. وبالتالي، فهذا الأسلوب يدلّ على إعجابه بك وخوفه من فقدانك بعد أن تسنت له الفرصة لمعرفة القليل عنك.
يتصرف بغرور وتفاخر
ومن المفارقات أنّ إحدى العلامات التي تشير إلى إعجابه بك هو التصرّف بتفاخر وغرور حيث يبدو وكأنّه يسوّق لنفسه! باختصار، لا يريد الرجل من هذا الأسلوب التنافس معك أو مع أي أحد؛ جلّ ما يريده هو إثارة إعجابك علّك تمنحينه فرصة التعرف إليك أكثر أو تعطينه ربّما رقم هاتفك.
يهينك عن طريق الخطأ
صدّقي أو لا تصدّقي! من العلامات التي تدلّ على أنّه معجب بك سراً هي إهانتك عن طريق الخطأ. نعم، هي محاولة محرجة جداً لخلق شرارة عاطفية إلّا أنّ بعض الرجال يلجأون إليها لجذب انتباهك. قد يحاول الرجل مثلاً أن يمزح معك بطريقةٍ ثقيلة أو سيئة. قد يبدو متعجرفاً أو متهوراً في البداية إلّا أنه يحاول التواصل معك من خلال تحديك.
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