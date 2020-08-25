شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 3 اختبارات لاكتشاف أمراض الكبد منها الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض الكبد لها أسباب متعددة ورغم أن بعضها معدي، فإن بعضها الآخر وراثي أو مناعي أو بسبب مشكلات التمثيل الغذائي وهذا يجعل التشخيص صعبًا، وغالبًا ما تكون هناك مجموعة من الاختبارات التي يجب إجراؤها من أجل التشخيص الصحيح للسبب الأساسي لأمراض الكبد، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفحوصات والاختبارات لتشخيص أمراض الكبد وأسبابها بحسب موقع "ميديكال".

يحتاج المرضى الذين تظهر عليهم علامات أمراض الكبد مثل الضعف والتعب والغثيان إلى طلب المشورة الطبية ويجب أن تستدعي الحمى واليرقان والألم في الجزء العلوي الأيمن من الكبد العناية الطبية.

فحوصات تشخيص أمراض الكبد

التاريخ والفحص البدني

يعتمد تشخيص أمراض الكبد على التاريخ الأولي والفحص البدني.

-تاريخ المرض السابق، تناول المخدرات أو الكحول، يجب تقييم التاريخ العائلي لأمراض الكبد بالتفصيل.

يمكن أن يثير تاريخ نقل الدم الملوث أو الاتصال الجنسي غير المحمي أو مشاركة الإبر الملوثة الاشتباه في الإصابة بمرض كبدي معدي مزمن مع فيروسات مثل التهاب الكبد B أو C.

في الفحص البدني ، يمكن أن توفر جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الرئتين والقلب والجلد والدماغ والجهاز العصبي والبطن أدلة على سبب ومدى أمراض الكبد.

اختبارات لتشخيص أمراض الكبد

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الفحوصات التي يتم إجراؤها في تشخيص أمراض الكبد: التحاليل والدراسات الإشعاعية والخزعات:

تحاليل الدم

الدم - تشمل الاختبارات الأولية لأمراض الكبد فحص الدم الكامل. معلمات الدم التي تستخدمها الاختبارات هي: -

-إنزيمات المصل - AST (Aspartate amionotransferase) و ALT (Alanine وهي إنزيمات الكبد التي يتم رفعها عند وجود إصابة أو التهاب في الكبد قد ترتفع إنزيمات الكبد في كل من أمراض الكبد الدهنية الكحوليّة وغير الكحولية.

- تحليل انزيماتGGT والفوفاتاز القلوي هما أيضًا إنزيمات يتم إطلاقها من القنوات الصفراوية وترفع في أمراض الكبد.

-ترتفع مستويات البيليروبين في الدم في أمراض الكبد يشير تقدير كل من الأشكال المترافقة وغير المقترنة من هذه الصفراء في الدم إلى أمراض الكبد المختلفة.

-تدل مستويات البروتين والألبومين في الدم على الأداء الصحي للكبد في أمراض الكبد هناك اختلال في هذه المستويات.

-قد تكون اختبارات الدم الروتينية مثل تعداد الدم الكامل مفيدة أيضًا في تقدير أمراض الكبد قد ينخفض ​​تعداد الدم الكلي لخلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية في أمراض الكبد المتقدمة حيث يوجد قمع لنخاع العظام الذي هو مقر إنتاج هذه الخلايا.

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التقدير الروتيني لآليات تخثر الدم في أمراض الكبد المزمنة ، يؤدي ضعف تكوين البروتين إلى انخفاض مستويات عوامل التخثر ويزيد من خطر النزيف وسهولة الكدمات في مثل هؤلاء المرضى هناك ضعف في وظائف التخثر.

قد يترافق مرض الكبد أيضًا مع التهاب البنكرياس وبالتالي يجب تقييم للبنكرياس لاستبعاد مثل هذا الالتهاب.

قد يترافق مرض الكبد أيضًا مع اضطراب وظائف الكلى. يمكن تقييم ذلك من خلال فحص اليوريا في الدم والكرياتينين والإلكتروليتات.

في المرضى الذين أصيبوا باعتلال دماغي كبدي، توجد مستويات مرتفعة من الأمونيا في الدم يمكن اكتشافها في فحص الدم.

تم الكشف عن بعض الأجسام المضادة الذاتية في دم مرضى التهاب الكبد المناعي الذاتي.

ينصح بفحوصات الدم الفيروسية في حالة التهاب الكبد الفيروسي. غالبًا ما يتم إجراء الحمل الفيروسي للدم لاكتشاف ورصد علاج التهاب الكبد الفيروسي مثل التهاب الكبد B و C.

السائل الاستسقائي - التهاب الأسكاه هو تراكم السوائل في البطن قد يتم أحيانًا استنشاق هذا السائل وفحصه تحت المجهر. في سرطانات الكبد، قد يكشف الفحص عن وجود خلايا سرطانية.

الأشعة

تستخدم الأشعة للكشف عن أمراض الكبد والتأكد منها وتشمل:

-الموجات فوق الصوتية أو USG للبطن - يستخدم هذا الموجات الصوتية للكشف عن أمراض الكبد هذه طريقة مفيدة وغير مكلفة لتشخيص عدة حالات هو الأكثر شيوعًا للكشف عن حصوات المرارة والأمراض الأخرى.

-التصوير المقطعي المحوسب- يمكن استخدام الصورة أو المسح المقطعي المحوسب لفحص الأنسجة العميقة داخل الكبد بالتفصيل لتشخيص العديد من حالات أمراض الكبد.

-التصوير بالرنين المغناطيسي آشعة أوضح للنظر في أنسجة الكبد التالفة بحثًا عن أدلة بخصوص علم الأمراض.

ERCP وهو تصوير القنوات الصفراوية والبنكرياس بالمنظار إلى الوراء.

خزعة الكبد

يتضمن هذا الإجراء استخدام إبرة رفيعة طويلة لسحب أجزاء من أنسجة الكبد يمكن أيضًا الحصول على عينة من الكبد عند إجراء عملية جراحية للمريض قد يكون هذا لورم الكبد أو السرطان.

يمكن أيضًا الحصول على الخزعة أثناء إجراء الجراحة بالمنظار أو باستخدامها.