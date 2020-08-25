طبيب يكشف عن كارثة كورونا في سوريا: “حتى أكياس الجثث نفذت”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 4:19 مساءً

في مقال صادم كتبه طبيب سوري نشرته صحيفة “الغارديان”، كشف عن وقوع كارثة إنسانية بسبب تفشي فيروس كورونا في سوريا، مؤكداً أن بلده تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، لاسيما وان تفشي المرض يترافق مع تراجع الخدمات الطبية في البلد الذي اثقلت الحرب كاهله على مدى ما يزيد عن عقد من الزمن.

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واكد الطبيب الذي لم يكشف عن هويته مكتفياً بالقول انه” اختصاصي رعاية صحية أعمل في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا” ان أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس المستجد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، بشكل سريع، وهي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وبأن المستشفيات تعاني من النقص في الإمدادات الطبية، ومعدات الحماية الشخصية، وكل الأدوات الأساسية للتعامل مع هذه الجائحة.

“مئات الوفيات غير المؤكدة المرتبطة بفيروس كورونا كل يوم، الى درجة ان مستشفيات حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث… نحن نعيش في كابوس… نقدم الخدمات الطبية في غرف قذرة دون أدوية كافية ومعدات قليلة لحماية أنفسنا، تعمل مستشفياتنا بسعة زائدة، حتى معدات الحماية الشخصية يطلب منا شرائها”.

واكد “نحن خائفون من مشاركة المعلومات حول انتشار المرض وعلاجه مع بعضنا البعض، نحن خائفون من الوباء لكننا خائفين أيضا من عواقب التحدث علانية” مشيراً إلى أن ” الكثير من مرضى كورونا الذين لديهم أعراض، يفضلون البقاء في منازلهم بسبب تردي الخدمات الصحية في المستشفيات، فيما يحاول البعض شراء أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بهم، مؤكدا أنهم يرون بعض المرضى الذين يرقدون في الشوارع وهم يبكون ويطلبون المساعدة”. وناشد الطبيب العالم والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة بالاسراع واتخاذ تدابير لدعم المستشفيات السورية.