كوريا الجنوبية تغلق معظم مدارس العاصمة بعد تجدّد الإصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 3:31 مساءً

لايزال كورونا يرخي بظلاله على دول العالم، وفي أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تتخذها كوريا الجنوبية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بالفيروس، امرت اليوم، معظم المدارس في العاصمة والمناطق المحيطة بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية إنّ البلاد على شفا تفشٍّ عام وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر.

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وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الاثنين ليصبح العدد الاجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة ويصل عدد الوفيات إلى 310. ويمثّل هذا تراجعاً في عدد الإصابات اليومية حيث بلغ العدد المسجل في الأربع والعشرين ساعة السابقة 397 حتى منتصف ليل الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل آذار.

وقالت وزارة التعليم، اليوم، إنّ جميع الطلاب في مدينتي سول وإنتشون وإقليم جونجي سيدرسون عبر الإنترنت حتى 11 أيلول، باستثناء طلاب السنة الأخيرة من التعليم الثانوي.

وتأجّلت بداية فصل الربيع الدراسي مرات عدة منذ آذار، لكن مع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بحدة منذ ذروتها في شباط عاودت معظم مدارس كوريا الجنوبية الفتح على مراحل بين 20 أيار والأول من حزيران.