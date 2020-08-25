لا تهمل هذه الأعراض..مخاطر نقص فيتامين B 12 في الجسم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 51 دقيقة

يعتبر نقص فيتامين بي 12 ناجم عن عدم كفاية المدخول الغذائي أو ضعف الاستيعاب الفيتامين بي 12، وتشمل الأسباب الشائعة على الامتصاص الفقير من المعدة أو الأمعاء، لقلة التناول، وزيادة الحاجات. وقد يعود سبب انخفاض الامتصاص إلى فقر الدم الخبيث، والاستئصال الجراحي للمعدة (مثل التكميم)، أو الالتهاب المزمن للبنكرياس، وتواجد طفيليات في الأمعاء، أو بسبب بعض الأدوية، وبعض الاضطرابات الجينية. وقد يحدث قلة التناول عند الأشخاض ذوي النظام الغذائي النباتي أو من لديه سوء تغذية.

ويعتبر فيتامين بي 12 من أهم الفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم وأداء وظائف أعضائه بصورة سليمة؛ حيث يعمل فيتامين ب B12 على بناء خلايا الجسم وأنسجته.ويحافظ فيتامين ب B12 على صحة المخ وسلامة الجهاز العصبي والوقاية من مخاطر الإصابة بالجلطات، كما يعمل على بناء كريات الدم الحمراء التي لها دور هام في نقل الهيموجلوبين إلى جميع أنحاء الجسم. وكذلك يحمي من فقر الدم، ويقوي المناعة، ويمنع اتلجلطات، يحافظ على أنسجة المخ من خطر تراكم هرمون الهموسيستين، حيث يضبط مستويات الهرمون بالمخ، وبالتالي الحماية من التدهور المعرفي.

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وأكد الأطباء أن أعراض نقص فيتامين “بي12” يمكن أن يكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان، كما أن الكشف المبكر يساعد في العلاج.

ويساعد فيتامين “بي12” في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم، ويشارك أيضا في تكوين الحمض النووي (المادة الوراثية لجميع الخلايا)، كما يساعد أيضًا في الوقاية من فقر الدم الذي يؤدي إلى وهن وضعف عام في الجسم.

ويمكن أن تشير البقع البيضاء على الجلد إلى نقص فيتامين “بي12” في الجسم. وعند ظهور هذه البقع يجب مراجعة الطبيب بشكل فوري وإجراء الاختبارات اللازمة وخاصة لمستوى فيتامين “بي12” في الجسم، حسب موقع “لينتا يو أي”.

ووفقا للأطباء، فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب أمراض خطيرة متعلقة بالدماغ والجهاز العصبي كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.