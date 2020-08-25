اتبع هذه النصائح لتنعم باستقرار في ضغط الدم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 1:03 مساءً

يعتبر ارتفاع وهبوط ضغط الدم من الأمراض الشائعة خاصة لدى كبار السن أو حتى الشباب، وتكمن أهمية متابعة في تلافي المضاعفات الناتجة عن أي خلل سواء بالزيادة أو النقصان في قياس ضغط الدم، حيث أنه عند ارتفاعه فذلك يعني أن القلب يواجه مقاومة كبيره ليضخ الدم إلى شرايين الجسم مما يتسبب على المدى الطويل في فشل القلب، والذي قد يؤدي بدوره إلى الوفاة. كما أن ضغط الدم العالي قد يؤدي أيضا إلى سكتة دماغية أو فشل كلوي، هذا إن لم يتم تدارك المرض في بدايته بالعقاقير الطبية المناسبة.

ويوحي انخفاض ضغط الدم بأن كمية الدم الواصلة إلى أعضاء الجسم لا تصل بالقدر الكافي أو السرعة الكافية مما يعني نقصان وصول الأكسجين والغذاء إلى أنسجة الجسم مما يضر بها متسببا في تدمير جزئي أو كلي خاصة المخ والذي يعد أول الأعضاء تأثرا بنقص الأكسجين، فيشعر الإنسان بدوخة أو بنوبات من الإرهاق والضعف العام، وقد يعقبها فقدان الفرد لوعيه.

ويعرض موقع “الكونسلتو”، ثماني نصائح للوقاية من مضاعفات اضطرابات ضغط الدم.

يجب الحرص على قياس ضغط الدم باستمرار على مدار اليوم، خاصة عند التعرض لمواقف طارئة، أو تناول أحد الأطعمة التي ترفع أو تخفض ضغط الدم.

ضرورة التواصل مع الطبيب المعالج عند ملاحظة أي تغيرات في قياس الضغط لثلاثة أيام متتالية.

ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على ضبط الدم

تفادي الحصول على أي أدوية لضغط الدم دون استشارة الطبيب المختص.

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الحرص على اتباع روتين غذائي صحي، وتجنب تناول الأطعمة التي تسبب اضطراب في الضغط الدم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، لما له من دور مساعد في استقرار ضغط الدم.

تفادي التعرض للضغط العصبي، ومحاولة التحكم في الغضب قدر الإمكان.

تناول كميات مناسبة من المياه والتي تساعد على تحسين تدفق الدم في الجسم، وبالتالي التحكم في ضغط الدم.

ومن أسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي

أمراض الكلى، العقاقير، شرب المنبهات باستمرار كالقهوة والقرفة، المزاج العصبي الدائم، القلق خاصة وقت قياس الضغط فقلق الإنسان من اختبار قياس ضغط الدم يسهم حقيقة في ارتفاع الضغط، التدخين، تصلب الشرايين، الإفراط في تناول الأملاح، ورم الغدة الكظرية (الغدة فوق الكلية)، ارتفاع ضغط الدم المصاحب لفترة الحمل

أعراض ارتفاع ضغط الدم

الصداع المزمن المستمر، احمرار العين والأذن، النزيف الأنفي.