إليك هذه النصائح لتقوية مناعة طفلك في ظل انتشار فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر الأطفال أكثر عرضة للأمراض بسبب مناعتهم الضعيفة بعكس فئة الشباب وذلك بسبب افتقار نظامهم الغذائي للتنوع أو بسبب بعض الممارسات الخاطئة، ويعتبر هذا الأمر من أكثر المواضيع خطورة إذ يعرضهم للإصابة بالأمراض، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة من انتشار كوفيد 19، حيث صرحت منظمة الصحة العالمية أن الأطقال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب كبار السن بسبب ضعف مناعتهم، وفي هذا الإطار إليكم مجموعة من النصائح لتقوية المناعة لدى أطفالكم.

ونشر موقع “أونلي ماي هيلث”، تقريرا عن أهم النصائح التي تساعد على تحسين المناعة الطبيعية لدى الأطفال.

حيث يعتبر تغسيل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، من أفضل الأمور التي تساعد في القضاء على الجراثيم التي يمكن أن تصل بسهولة إلى الفم.

شرب الماء، بعدد لا يقل عن 8 أكواب يوميا، بهدف الحفاظ على ترطيب الجسم. كما أن الماء يطرد البكتيريا من الجسم. ويحافظ على وظائف الجسد

النوم الجيد غير المتقطع من 8 إلى 9 ساعات، من الضروريات لعمل الجسم والعقل بشكل صحيح وبالتالي التمتع بصحة جيدة. حيث إن عدم الحصول على النوم الكافي يقلل من فعالية جهاز المناعة في محاربة الميكروبات والخلايا السرطانية.

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يجب الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا كون تجويف الفم مركزا للكائنات الحية التي تتكاثر ويمكن أن تسبب تسوسا والتهاب اللوزتين وأمراض أخرى في تجويف الفم.

الحرص على نيل كافة التطعيمات المتاحة لما لها من دور في الوقاية من الأمراض المعدية.

يجب الحرص على وزن الطفل بحيث لا يعاني من نقص التغذية أو زيادة الوزن، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وأيضا غير المعدية.

يجب تشجيع طفلك على ممارسة الرياضة التي يحبها، وذلك لأن الرياضة المنتظمة تزيد من عدد الخلايا القاتلة الطبيعية في الجهاز المناعي وتحمي من الأمراض.

ومن الأطعمة المفيدة لتقوية مناعة الأطفال: اللبن، الفليفلة الحمراء، المكسرات الجوز واللوز، الحمضيات، المصادر البروتينية، الفاكهة والخضار،