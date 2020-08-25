5 علامات لجلطة دماغية يتجاهلها الناس في كثير من الأحيان

تحدث السكتة الدماغية عندما يصبح أحد الأوعية الدموية في الدماغ مسدوداً ويسبب ضرراً شديداً للدماغ وحتى الموت، كما يمكن الوقاية منها عن طريق ممارسة الرياضة ومراقبة تناول الملح والحفاظ على وزنك في مستوى صحي.

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية لأي شخص في أي وقت، فقد تسبب أضراراً جسدية وعقلية خطيرة مثل الشلل وصعوبة التفكير أو فهم الآخرين والعمى.

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فيما يلي علامات على السكتة الدماغية غالباً ما يتجاهلها الناس:

1. التعب

عندما تحدث السكتة الدماغية، يتضرر دماغك بسبب نقص أو فقدان الدم بالكامل في المنطقة المصابة. عندما يحدث هذا، يمكن أن يؤدي إلى إجهاد مفاجئ وشديد أو نقص في الطاقة. لذلك إذا وجدت نفسك فجأة منهكاً وخمولاً دون سبب وجيه، يجب أن ترى الطبيب، فقد تكون علامة على الإصابة بسكتة دماغية أو مشكلة أخرى.



2. مشاكل الرؤية في عين واحدة

إذا كانت إحدى العينين متوقفة بسبب السكتة الدماغية، فسيؤدي ذلك إلى رؤية مزدوجة؛ لأن كلتا العينين لم تعودا تعملان معاً بشكل مثالي. قد يكون من السهل تجاهل هذا على أنه مجرد التعب أو القراءة أكثر من اللازم أو مشاهدة التلفزيون كثيراً أو العمل على الكومبيوتر كثيراً. يمكن أن يكون التغيير في الرؤية لعين واحدة فقط علامة على وجود سكتة دماغية أو مشكلة طبية خطيرة أخرى، ويجب عليك مراجعة الطبيب على الفور.

أسباب السكتة الدماغية

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3. خدر أو ضعف في ذراع واحدة

مثل الرؤية المزدوجة ستؤثر السكتة الدماغية على جانب واحد فقط من الجسم اعتماداً على مكان حدوث الانسداد أو النزيف داخل الدماغ. ضعف أو تنميل مفاجئ في ذراع أو ساق لا يختفي في غضون دقائق قليلة هو علامة على السكتة الدماغية. إذا استيقظت للتو من غفوة وكانت ذراعك مخدرة، فسيكون من السهل استبعاد ذلك، ولكن إذا استمر لأكثر من بضع دقائق، فهذه علامة على شيء أكثر خطورة وقد تكون سكتة دماغية.



4. تداخل الكلام والدوخة

عندما يتأثر جانب واحد من الدماغ بسكتة دماغية، فإنه يتداخل مع أشياء مثل التوازن والكلام. فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة فقد يعاني من نقص في الدم بسبب السكتة الدماغية.

5. صداع أو صداع نصفي

السكتات الدماغية التي تنطوي على نزيف داخلي قد تسبب الصداع النصفي. قد يكون الصداع المفاجئ أو الصداع النصفي لدى شخص ليس لديه تاريخ من الصداع النصفي علامة على الإصابة بسكتة دماغية. سيكون من الأفضل أن يتم فحصها من قبل الطبيب.

أعراض السكتة الدماغية



