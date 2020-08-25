7 أطعمة تسبب شعورك المستمر بالتوتر تعرفي عليها

يعد القلق والتوتر هو أحد أكثر الأمراض العقلية شيوعًا، ومع ذلك فهو مرض يحاول الكثير من الناس التعامل معه دون مساعدة الطبيب، و لحسن الحظ القلق حالة قابلة للعلاج ويمكن السيطرة عليها، ومن أفضل الطرق للتعامل مع القلق الذي تشعر به هو الأطعمة التي تتناولها.

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إليك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على جهازك العصبي وتتسبب في زيادة قلقك

1. الخبز الأبيض

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض ضرورية لفقدان الوزن. السبب وراء ذلك هو أن هذه الأطعمة المصنعة تحتوي جميعها على السكريات المكررة. بينما تؤثر على محيط الخصر لديك، يمكنها أيضًا تغيير حالتك المزاجية.

أطعمة تسبب التوتر

2. الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على كل من السكر والكافيين، فهي تزيد قليلاً من مستويات السكر لديك، جرّبي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة سكر أقل بدلاً من ذلك.

3. الكاتشب

الكاتشب من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر المخفي والتي تزيد من القلق.

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الكاتشب

4. عصير الفاكهة

الفاكهة مفيدة لك، فمعظم عصائر الفاكهة تتكون من 10 بالمائة فقط من الفاكهة و 90 بالمائة من السكر والمواد المضافة، ويمكن أن تسبب ارتفاعات السكر في الدم التوتر أو تفاقم القلق.

5. الأطعمة المقلية

لا يوجد شيء أفضل من حلقات البصل أو البطاطس المقلية أو الكعك المحشو بالكريمة. ومع ذلك هناك ارتباط كبير بين تناول الأطعمة المقلية والإصابة بأمراض القلب.

أولئك الذين يستهلكون الأطعمة المقلية هم أكثر عرضة للسمنة، ومرض السكري من النوع 2، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، أو قصور القلب. أليس هذا كافياً لتسبب لك القلق؟

التوتر والقلق

7. تتبيلات السلطة الخفيفة

إذا رأيت كلمة "خفيف" أو "قليل الدسم" على المنتجات في السوبر ماركت الخاص بك، فأنت بحاجة إلى قراءة الملصقات. معظم هذه العناصر تحتوي على سكريات مخفية فيها. هل تعلم أن إحدى صلصة الطماطم الشهيرة الموجودة في السوبر ماركت الخاص بك تحتوي على تسعة ملاعق صغيرة من السكر لكل وجبة؟

كل هذا السكر يمكن أن يفاقم القلق ويسبب زيادة الوزن. بينما تعتقد أنك تتخطى الزوايا، يبدو أنك وقعت ضحية لخدعة تسويقية. تحتاج إلى إلقاء نظرة على العناصر الغذائية في أي تتبيلة للسلطة أو غيرها من التوابل المعبأة التي تشتريها.



