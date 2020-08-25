ما هي أسباب فرط حموضة الدم؟

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الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تُعرف حموضة الدم بأنها عملية سريرية غير طبيعية تؤدي إلى زيادة في كمية أيونات الهيدروجين في السائل خارج الخلوي.
وقال المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا إن فرط حموضة الدم يحدث نتيجة اختلال التوازن الحمضي القلوي بالجسم، ومن ثم لا يقع الأُس الهيدروجيني للدم في نطاق يتراوح بين 0 و14، الأمر الذي يؤثر سلبا على الصحة.
وأوضح المركز الألماني أن التوازن الحمضي القلوي بالجسم يختل بسبب الإكثار من الأطعمة التي تساعد على تكوّن الأحماض، والتوتر النفسي والتدخين وشرب الكحول.
وتتمثل العلامات الدالة على فرط حموضة الدم المعروف أيضا باسم "الحماض" في زيادة الوزن ومشاكل الأسنان والزكام المستمر وشوائب البشرة والإرهاق المصحوب بصعوبات النوم.
ولمواجهة فرط حموضة الدم ينبغي تناول لترين إلى 3 لترات من الماء يوميا والإكثار من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم (الموز والأفوكادو والفاصولياء الخضراء) وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم (البروكلي والكرنب وبذور الشيا)، مع الإقلال من القهوة والسكر والحليب والقمح، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر.
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