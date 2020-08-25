الخليج 365الثلاثاء 2020/8/25 02:04 م بتوقيت أبوظبي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفترة الماضية قصة الطالب أحمد عمر الذي قوبل تقدمه لكلية التربية الرياضية التابعة لجامعة كفر الشيخ بالرفض بسبب شكل شفته "الأرنبية".
وكتب الطالب أحمد عمر منشورا على حسابه في فيسبوك سرد فيه تفاصيل تقديمه للالتحاق بكلية التربية الرياضية، واجتيازه لاختبارات اللياقة البدنية بجامعة كفر الشيخ.
وذكر الطالب أنه خلال مرحلة الاختبار الطبي والفحص للطلبة المتقدمين طلب أحد مسؤولي اختبار القدرات من الجميع نزع الكمامات ولاحظ وجود مشكلة في فك وشفتي أحمد عمر وبعد استفساره عن الموضوع قال له الطبيب: "روح البس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا أنا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كده.. قالي أنت شكلك مينفعش"، على حد قول أحمد عمر.
وحول مدى تأثير الشفة الأرنبية على ممارسة الرياضة قال الدكتور محمد البتانوني، المختص في الأمراض الصدرية والأستاذ بجامعة القاهرة، إن الكثير من الأطفال يولدون بهذه الإصابة وتتم معالجتهم لاحقا دون حدوث مضاعفات، موضحا أن الإصابة بالشفة الأرنبية لا تؤثر على الجهاز التنفسي وبالتالي لا وجود لأي خطر في حالة ممارسة الشخص المصاب للرياضة.
وأشار إلى أن الطالب يمكن رفض قبول تقدمه إذا ما تأكد وجود إصابته على مستوى الرجل أو اليد وليس على مستوى الشفاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة التنمر في مصر.. هل تمنع الشفة الأرنبية ممارسة الرياضة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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