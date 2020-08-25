صحيفة بريطانية تكشف أن تصرفات تشارلز ووليام تؤكد حمل كيت ميدلتون

قالت صحيفة بريطانية الاثنين إن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، قد تكون فعلا حاملا وستنجب طفلها الرابع ودليل ذلك هو التصرفات الشغوفة لولي العهد الأمير تشارلز والد الأمير وليام.

ولفتت صحيفة "ديلي اكسبرس" إلى أن كيت البالغة من العمر 38 عاما أنجبت من الأمير وليام حتى الآن ثلاثة أطفال وأن مجيء الطفل الرابع قد يكون وشيكا.

وأشارت إلى تزايد الشائعات في الفترة الأخيرة بأن كيت حامل للمرة الرابعة على الرغم من عدم صدور أي تعليق من جانب العائلة الملكية.

وعلقت:"إلا أن لغة الجسد وتعبيرات الوجه وتصرفات بعض أفراد الأسرة الملكية يمكن أن تكون مؤشرًا حتى دليلا على أن كيت هي فعلا حامل بطفلها الرابع."

ونقلت الصحيفة عن الخبيرة البريطانية المعروفة بلغة الجسد جودي جيمس قولها:"إن الأمير تشارلز أصبح جدا شغوفا أكثر من قبل وبإمكاننا أن نلاحظ شغفه وفرحه عندما يكون مع أحفاده بشكل أوضح الآن.. والحقيقة أنه كلما زاد سنا من الواضح أنه لا يستطيع إخفاء شعوره الظاهري بالفرح والشغف والحب."

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وأضافت جيمس:"أصبحنا نلاحظ أن الأمير تشارلز يظهر وده تجاه الأسرة أكثر من قبل من خلال الصور التي نشاهدها من حين لآخر وخاصة الصورة التي تظهره وهو يحتضن حفيده لويس والتي التقطتها له كيت أخيرا... الحقيقة أن تلك الصورة أظهرت علاقة الحب القوية بينه وبين الأفراد الصغار في العائلة الملكية."

وتابعت بأن صورا أخرى أظهرت تشارلز (72 سنة) وهو يحتضن لويس أمام عدسات المصورين بطريقة لم يفعلها مع أطفاله أنفسهم أو مع أشقاء لويس الأكبر سنا.

وأشارت إلى أن الذين شاهدوا صور تشارلز بإمكانهم ملاحظة وجهه "الذي كان يقطر ابتسامات وفرحا وكأنه يتمتع بفكرة مجيء فرد جديد للعائلة."

ولفتت إلى أن هناك علامات أخرى ترجح أن تكون كيت حاملا وخاصة تصرفات وتعابير وجه زوجها الأمير وليام مضيفة:"الحقيقة أن وليام يبدو وكأنه لاعب بوكر غير ماهر.. بمعنى آخر أنه لا يستطيع إخفاء شعوره وتعابير وجهه خاصة عندما يتعلق الأمر بأخبار سعيدة.. وعلى عكس والده قد يتمكن وليام من السيطرة على شعوره بالغضب أو الإحباط لكن ليس الشعور بالسعادة والفرح خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بمجيء طفل رابع قريبا.

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