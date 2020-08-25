شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحذرون من زيادة وفيات كورونا فى أمريكا وينصحون بارتداء الأقنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير للشبكة الأمريكية CNN أن الباحثين يحذرون من أنه ربما قد يموت 134 ألف شخص آخر فى الولايات المتحدة بسبب كوفيد -19 بحلول ديسمبر، إذا لم يتم فرض المزيد من تدابير السلامة، وربما يكون العدد الفعلى أسوأ بكثير إذا تم تخفيف التفويضات.

وقال رئيس معهد المقاييس الصحية والتقييم IHME التابع لجامعة واشنطن إنه يمكن إنقاذ نحو 70.000 شخص إذا ارتدى عدد أكبر من الأمريكيين الأقنعة، حيث توفى ما لا يقل عن 176000 شخص بسبب Covid-19 فى الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، وأصيب أكثر من 5.6 مليون شخص، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.



رتداء القناع

وتوقع معهد IHME أنه إذا لم يتغير شىء بشأن نهج الأمة للوقاية، فإن معدلات الوفيات ستنخفض فى سبتمبر لكنها سترتفع فى وقت لاحق فى الخريف، وسيصل الإجمالى إلى نحو 310 آلاف بحلول الأول من ديسمبر.

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من ناحية أخرى قال رئيس المعهد إنه إذا ارتدى عدد أكبر من الأشخاص الأقنعة بشكل ملحوظ، فإن توقع إجمالى الوفيات من الآن وحتى ديسمبر سينخفض ​​بنحو 70 ألف شخص، وقال إن نحو 95% من سكان الولايات المتحدة سيتعين عليهم ارتداء أقنعة حتى يحدث ذلك.

وأظهرت بيانات جون هوبكنز أن الحالات اليومية فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضى بلغ متوسطها نحو 44100 حالة حتى يوم الجمعة، بانخفاض عن متوسط ​​الذروة البالغ 67317 في 22 يوليو.

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن تبدأ الوفيات في الانخفاض بحلول الأسبوع المقبل.