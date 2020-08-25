شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض FDA ينفى تعمد الهيئة تأخير لقاح كورونا حتى انتهاء انتخابات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الدكتور ستيفن هان رئيس مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، انتقادات الرئيس دونالد ترامب بأن العاملين بالهيئة يحاولون تأخير لقاح فيروس كورونا، موضحا أنه واثق تمامًا من أن العاملين فى الهيئة يركزون فقط على مصالح الشعب الأمريكى خلال جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع FDA.

وأضاف أنه بدون دليل، اتهم ترامب يوم السبت العاملين داخل الهيئة الأمريكية بتعقيد الجهود لاختبار لقاحات فيروس كوروناCOVID-19 من أجل تأخير النتائج إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر.

وأكد هان أن لديه علاقة قوية مع ترامب، الجمهوري الذي تتضاءل فرصه فى إعادة انتخابه فى نوفمبر بسبب الاستياء العام من تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وكان قد أعلن ترامب، فى تغريدة، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تجعل من الصعب للغاية على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات، من الواضح أنهم يأملون فى تأخير الإجابة إلى ما بعد 3 نوفمبر، حيث تحدث ترامب عن احتمال ظهور لقاح لفيروس كورونا قريبًا، ويتطلع البيت الأبيض إلى الحصول على أخبار إيجابية حول تطوير لقاح قبل الانتخابات.

ترامب ومستشاروه حريصون أيضًا على إظهار أن إدارته تتحرك بسرعة لإيجاد لقاح وعلاج للمرض، حتى عندما حذر العلماء من أن الوقت مطلوب للاختبار.

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وقال هان إن الإذن الأخير من الهيئة الأمريكية بعلاج فيروس كورونا باستخدام بلازما الدم من المرضى المتعافين لم يتم بسبب الضغط السياسى، وأكد أن أى قرار بشأن اللقاح في عهده سوف يعتمد على العلم.

من جانبه أوضح بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع للهيئة الأمريكية، والمنظم الذي سيساعد في تحديد مصير المرشحين للقاح فيروس كورونا، أنه سيستقيل إذا وافقت إدارة ترامب على لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال.

وأشاد ترامب بـ"تصريح الاستخدام الطارئ" من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للبلازما النقاهة يوم الأحد، قبل وقت قصير من بداية المؤتمر الوطنى الجمهورى هذا الأسبوع.

وقال هان إن القرار اتخذ من قبل علماء الهيئة، وأنه وافق على القرار بعد الاطلاع على البيانات.

وأقر هان بأن الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، والدكتور فرانسيس كولينز، من المعاهد الوطنية للصحة، قد أعربا عن قلقهما من أن البيانات لا تبرر الإذن، موضحا أنه فى السابق عندما أجرينا مناقشة معهم، كانوا قلقين من أن البيانات قد لا تكون قوية بما يكفي، هذا هو السبب فى أننا قمنا بالتحقق لتقديم مزيد من التأكيد.