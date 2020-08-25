شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التجارب على لقاح فيروس كورونا الصينى الروسى بحلول نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع GlobalTimes الصينى أنه من المقرر أن يتم تطعيم المتطوعين المشاركين في مسار لقاح فيروس كوروناCOVID-19 بين الصين وروسيا بحلول نهاية سبتمبر، وستصدر النتائج بحلول أواخر الخريف، وفقًا لما قالته الشركة الروسية الرائدة فى تطوير المنتجات الصيدلانية.

وقال الموقع إن لقاح بيتروفاكس لفيروس كوروناPetrovax COVID-19 المرشح الروسى هو لقاح مضاد للفيروسات الغدية يسمىAd5-nCoV ، والذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة أدوية بيولوجية صينية، وفريق بقيادة تشين وي، خبير الأمراض المعدية العسكري الصيني.

وقالت الشركة إنه بعد نحو شهر من تلقي المتطوعين للقاح "سنبدأ في معالجة وتقييم النتائج المتعلقة بالسلامة والفعالية"، موضحة "أننا نرى إمكانات كبيرة في لقاح فيروس كوروناAd5-nCov ولدينا أدوات ومعرفة بشأن إجراء تجارب إكلينيكية كبيرة"، مشيرة إلى أن المجتمع العالمي يمكنه التغلب على وباء فيروس كورونا بشكل أسرع وإيجاد أداة فعالة لمكافحة فيروس كوروناCOVID-19 فقط من خلال التعاون الدولي.

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ولم تذكر الشركة عدد المتطوعين المشاركين حاليًا في التجربة، مؤكدة، إن المتطوعين سيخضعون للمراقبة لمدة 6 أشهر بعد اعطائهم اللقاح.

وأضافت الشركة، أنه بفضل هذه الشراكة، يعد Petrovax والباحثين الروس من بين الأوائل في العالم الذين اكتسبوا خبرة سريرية دولية مباشرة في استخدام لقاح حديث ضد فيروس كورونا COVID-19 وحصلوا على فرص لتسجيله المبكر في روسيا، كما أشاد الجمهور الصيني، بأخبار اللقاح المحتمل الذي يأمل في تحقيق نتائج جيدة من التجارب.

وكشف تشونج نانشان، كبير علماء الجهاز التنفسي الصيني، عن التعاون الصيني الروسي، فى 16 أغسطس في مؤتمر التبادل الأكاديمي حول فيروس كورونا في مقاطعة قوانج دونج بجنوب الصين.

قال الخبراء إن هذه الخطوة جزء من تعهد الصين بالمشاركة في مكافحة الفيروس على مستوى العالم، موضحين إن الصين وروسيا لديهما أساس سليم للتعاون في مجال اللقاحات في تقاسم الموارد والإنتاج بالجملة.