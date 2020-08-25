تجربتي مع رجيم البسكويت لنسف الدهون وتثبيت الوزن 

لم اتمكن من نسف الدهون التي تجمعت خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة من خلال اتباع الحميات التقليدية رغم انني كنت ألتزم بالقواعد المختلفة. ولهذا قررت استشارة اختصاصية التغذية لتعلم طريقة لإنقاص الوزن في مدة قصيرة. واشارت علي بضرورة تطبيق برنامج البسكويت. ولهذا كان علي فعل هذا لمدة 15 يوماً، لاعرض لكم تجربتي مع رجيم البسكويت.

كيفية تطبيق رجيم البسكويت



من اجل نسف الدهون وانقاص الوزن الزائد الذي عانيت منه لمدة طويلة قررت بالتعاون مع الاختصاصية الالتزام بقواعد برنامج رجيم البسكويت التي يمكن تطبيقها بسهولة لمدة 15 يوماً.

الاثنين



الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر مع قطعة بسكويت بالشوفان.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، طبق متوسط الحجم من السلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون.

العشاء. شريحة من فيليه السمك المشوي من دون دهون، طبق سلطة متوسط الحجم.

الثلثاء

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي غير المحلى، قطعة من البسكويت المصنوع من القمح الكامل.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون، طبق متوسط الحجم من السلطة.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار مع صلصة خفيفة وقطعة صغيرة من الجبنة.



الاربعاء



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. كوب حساء محضر بطريقة صحية.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، قطعة صغيرة من اللحم المشوي من دون اي مواد دهنية وقطعة من البسكويت.

الخميس



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون اي اضافات محلية مع قطعة بسكويت من دون سكر.

الغداء. بيضة مسلوقة مع القليل من الخضار الطازجة مثل الجزر والطماطم والخيار.

العشاء. طبق سلطة متوسط الحجم مع صلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

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الجمعة



الفطور. قطعة جبنة صغيرة قليلة الدسم، كوب من الحليب الخفيف وغير المحلى مع قطعتي بسكويت مخصصتين للرجيم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة طماطم مقطعة الى شرحات مع اعشاب منكهة.

العشاء. طبق من السلطة الخضراء مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

السبت



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعة بسكويت مصنوعة من الحبوب الكاملة.

الغداء. قطعة متوسطة الحج من الدجاج او السمك المشوي من دون مواد دهنية مع طبق من السلطة.

العشاء. بيضة مسلوقة واحدة مع طبق كبير من الخضار المطهوة على البخار.

الاحد



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة بسكويت مصنوعة من القمح الكامل.

الغداء. طبق من السلطة مع قطعة صغيرة من اللحم المشوي.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

وكررت هذا البرنامج لمدة اسبوع آخر وفي النهاية لاحظت انني خسرت 7 كيلوغرامات. وبعد هذا استعدت نظاماً غذائياً صحياً وواصلت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



طريقة تحضير بسكويت الشوفان للرجيم



لتطبيق هذا الرجيم فضلت تحضير البسكويت في المنزل وتعلمت وصفة بسكويت الشوفان.

المقادير



3 اكواب متوسطة الحجم من بذور الشوفان

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

رشة ملح

كوب صغير من السكر البني

كوب كبير من الطحين

بيضتان

ملعقتا طعام من بذور الكتان

ملعقة صغيرة من القرفة

قطعة زبدة صغيرة مذوبة

ملعقة وسط من الفانيليا





الخطوات



1 تخفق الزبدة مع السكر والبيض والفانيليا.

2 يخلط الطحين مع بيكربونات الصودا وبذور الكتان والقرفة.

3 يضاف الخليط الى المزيج الاول ثم يضاف الشوفان حتى الحصول على مزيج متجانس.

4 تترك العجينة لترتاح لمدة ساعة واحدة.

5 تقطع على شكل رقاقات وتوضع في الفرن على درجة 190 مئوية حتى تنضج. وهكذا اضفت القطع الى برنامج رجيم البسكويت الذي ساعدني على نسف الدهون وخسارة الوزن مع تثبيته لمدة 3 سنوات.

