4 أنواع من الأغذية غنية بالكوليسترول الضار

إذا كان الهدف من تناول الطعام هو تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لتلبية احتياجاته وتعزيز مناعته، فإن ذلك يعني ضرورة الانتباه إلى ألا يؤدي الطعام دورا عكسيا لما نقصده.

من هنا يتوجب الحرص على اختيار الطعام بعناية بحيث لا يضر الصحة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الدهون منها النافع ومنها الضار.

ولهذا نتعرف على أبرز أنواع الأغذية الغنية بالكوليسترول الضار، وفق تقرير ذكره موقع health line .

وتصر أضرار الكوليسترول السيء إلى حد التسبب بإصابة الإنسان بأمراض القلب والشرايين وأمراض ضغط الدم، وقد تصل مضاعفاتها إلى الجلطات والسكتات الدماغية.



مواد غذائية غنية بالكوليسترول الضار:

1. الأطعمة المقلية





تعتبر الأطعمة المقلية من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الضار، وتحتوي أيضا على سعرات حرارية عالية والكثير من الدهون المتحولة المضرة بالصحة، والتي تزيد من زيادة معدل الإصابة بالأمراض القلبية، والسمنة، ومرض السكري.

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2. اللحوم المصنعة





تعتبر اللحوم المصنعة من أنواع الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول الضار، الذي يؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية وأنواع من مرض السرطان، خاصة سرطان القولون، ومن أنواع اللحوم المصنعة النقانق والسوسيس واللانشون.

3. الوجبات السريعة





استهلاك كمية كبيرة من الوجبات السريعة يضر بالصحة بشكل عام وهذا لمحتواها من الكوليسترول الضار، مما يزيد من نسبة الإصابة بالكوليسترول السيء بالدم، والتعرض إلى السمنة وزيادة الدهون بالبطن، فضلا على الأمراض القلبية ومرض السكري، ولهذا من المهم الحرص على التقليل من تناول الوجبات السريعة التي قد تضر بالصحة.

4. الحلويات





تناول الكثير من الحلويات ومنها المعجنات والكعك والأيس كريم، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الضار بالإضافة إلى السعرات الحرارية والسكريات المضافة، مما يتسبب في أمراض القلب، ومرض السكري، والزيادة في الوزن وأمراض السرطان.