هل ينهي الجزائري عطال أبرز مشاكل مانشستر يونايتد؟

يمثل الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، حلا سحريا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ إنه سيكون قادرا على تخليصه من مشكلتين كبيرتين يعاني منهما في الوقت الحالي.

وكانت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية قد أكدت أن الجهاز الفني لليونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير يفكر بجدية في ضم عطال.

ويرى الجهاز الفني للفريق الأحمر أن اللاعب الجزائري يمتلك خصائص تجعل منه حلا مناسبا لمشكلتين كبيرتين في تشكيلة "الشياطين الحمر"، في ظل السعي لتذوق طعم الألقاب الكبيرة محليا وأوروبيا، بعد غياب 3 مواسم.



معضلة الهجوم

المشكلة الأولى التي سيسهم يوسف عطال في حلها هي ضعف المردود الهجومي للظهير الإنجليزي آرون وان بيساكا، على الرغم من القدرات الدفاعية الكبيرة له.

ورغم أن بيساكا يتميز بالصلابة من الناحية الدفاعية، إلا إنه يبقى محدودا جدا هجوميا، وهي مشكلة كبيرة كان يعاني منها "الشياطين الحمر" خلال الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ22 عاما في 46 مباراة مع اليونايتد خلال الموسم الماضي، لم ينجح خلالها سوى في صناعة 4 أهداف فقط.

في المقابل، لعب عطال 14 مباراة مع نيس، أي أقل بنحو 32 مباراة من بيساكا، ولكنه مع ذلك أسهم في 3 أهداف، حيث سجل هدفا وصنع 2.





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من جهة أخرى، يبلغ معدل مراوغات يوسف عطال 3 أضعاف ما يقوم به بيساكا، حيث يقوم اللاعب الجزائري بـ١٠.٧ مراوغة ناجحة في كل مباراة، مقابل ٣.٧ فقط لنظيره الإنجليزي.

ولعل ذلك هو السبب الأبرز في اهتمام سولسكاير بضم عطال الذي يمتلك القدرات الدفاعية والهجومية معا.

بديل سانشو



فضلا عن ذلك، فإن عطال يمتلك القدرة على اللعب في مركز الجناح الأيمن، وهو ما قد يجعله بديلا مناسبا للجناح الإنجليزي جادون سانشو، الذي فشل النادي في ضمه.

يونايتد دخل في مفاوضات جادة مع بروسيا دورتموند الألماني للحصول على خدمات سانشو، غير أن المفاوضات باءت بالفشل في النهاية.

عطال تألق مع الفريق الفرنسي خلال الموسم الماضي في مركز الجناح الأيمن، وهو ما قد يلجأ إليه سولسكاير بعد فشل ضم سانشو.





الإحصائيات تؤكد أن يوسف عطال يقوم بانطلاقات أكثر خطورة من تلك التي يقوم بها سانشو، وفقا لما أكدته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عطال قادر على شغل مركز الظهير الأيسر، وهو ما يعتبر حلا إضافيا يمكن الاعتماد عليه في الموسم المقبل.