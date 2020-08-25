النفط يدعم أسواق الخليج و"أرامكو" يقفز بالسعودي

الخليج 365الإثنين 2020/8/24 01:05 م بتوقيت أبوظبي
ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في المعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بدعم من صعود أسعار النفط 9 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 44.44 دولار لبرميل برنت.
وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.2%، إذ زاد سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.3%، في حين ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.2%.
وأعلنت شركة أرامكو عن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي بما يدعم تحقيق أهداف الشركة ويساعدها على اقتناص الفرص، وبالتالي تعزيز القيمة للمساهمين.
ويعمل التنظيم الجديد على إيجاد المزيد من القيمة المضافة للشركة، ويوفر آلية أسرع لمساندة اتخاذ قرارات فعالة.
وأوضحت الشركة أن الخطوة تستهدف أيضا تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق.
وفي دبي، ارتفع المؤشر 1.1%، حيث زاد سهم إعمار العقارية القيادي 2.4% وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4%.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3%، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2%.
وصعد سهم الواحة كابيتال 1.2% بعدما أعلنت شركة الاستثمار يوم الأحد عن استثمار 184 مليون درهم (50.10 مليون دولار) في شركة لبيع الرحلات عبر الإنترنت بأمريكا اللاتينية.
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