شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى فطريات القدم وكيف تنتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فطريات القدم من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، وهى عدوى ناجمة عن العفن تشبه الجراثيم التي تعيش في الخلايا الميتة على الجلد الخاص بك، الشعر، والأظافر، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أكثر من 80 نوعًا من الفطريات على قدميك.

ويعتبر القدم الرياضي هي أكثر أنواع فطريات القدم شيوعًا، ما يصل إلى 25٪ من الناس سيصابون بهذه العدوى المؤلمة والحكة في مرحلة ما، ينمو عادة بين أصابع القدم ولكن يمكن أن ينتشر إلى أخمص القدمين وأظافر القدم، إذا خدشت قدمك ثم لمست أجزاء أخرى من جسمك، مثل الإبطين أو الفخذ، فقد تنتشر هناك أيضًا.

في الأماكن المظلمة والدافئة والرطبة، مثل حذائك، حيث تحتوى كل قدم على أكثر من 250.000 غدة عرقية، ولمنع انتشار فطريات القدم جفف قدميك بعد البلل.

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تدخل الفطريات جسمك من خلال شقوق صغيرة في جلدك، ويمكنك التقاط الفطريات إذا لامست قدميك العارية معها، وقد يحدث هذا عندما تمشي حافي القدمين في مناطق دافئة ورطبة، مثل غرفة خلع الملابس أو حمام سباحة عام.

تحب فطريات القدم الأماكن المبللة، ولكن قد يكون لديك فرصة أفضل للإمساك بها إذا لم تغسل أو تجفف قدميك جيدًا، أو لا تغير جواربك وأحذيتك كثيرًا.

نعم، يمكن أن تبقى فطريات القدم على الملاءات أو المناشف أو الأشياء الشائعة، فلا تشارك المناشف، وحافظ على نظافة الأسطح، واغسل قدميك بالماء والصابون مرة واحدة على الأقل يوميًا وحافظ عليها جافة.