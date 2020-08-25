طريقة التخسيس السريعة برجيم الخميرة الفعال

يشكل هدف التخسيس وخسارة الوزن ونحت الجسم احد التحديات الصعبة التي يواجهها الكثير من الاشخاص. ومن اجل خوضه عادة ما يتم اتباع حمية غذائية صارمة او تطبيق نظام حياتي وغذائي صحي مع ممارسة الرياضية بشكل منتظم. ويفضل بعض من يعانون من السمنة اتباع حميات قصيرة الامد تساهم في حرق الدهون بطريقة فعالة جداً. ومنها مثلاً رجيم الخميرة الذي يساعد على التخسيس ونسف الدهون وخسارة الوزن بطريقة سريعة جداً.



قبل اتباع رجيم الخميرة الذي يساعد على التخسيس في مدة غير طويلة، من المهم التعرف على ابرز خصائص هذه المادة.

- تحتوي على الكثير من الانزيمات المفيدة لعملية الهضم.

- تعتبر مصدراً مهماً لعدد كبير من المعادن والفيتامينات المفيدة لتعزيز وظائف الجسم المختلفة.

اقرئي أيضاً: لهذه الأسباب تناولي كوب من اللبن والخميرة يوميًا حتى العيد

طريقة استخدام خميرة البيرة للتنحيف



يمكن تناول اقراص الخميرة المساعدة على الحد من الرغبة في تناول الطعام وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وهي تعمل على تعديل مستوى السكر في الدم وتحفيز انقاص الوزن. ومن اجل الاستفادة منها في استعادة الرشاقة من المهم اتباع بعض التعليمات المهمة.

اقرئي أيضاً: استخدامات مذهلة لا تعرفينها عن الخميرة

Advertisements



- يجب تناولها بأشكالها المختلفة بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي. ويعني هذا تناول 3 وجبات اساسية ووجبتين خفيفتين على ان تخلو كل منها من الدهون الضارة والسكريات مع التركيز على الخضار والفواكه . كما من المهم جداً ممارسة الرياضة بشكل منتظم اسبوعياً.

- يمكن تناول الخميرة على شكل كبسولات او اقراص يتم شراؤها من الصيدليات.



- من المفيد تذويب القليل منها في كوب من الماء او الحليب او العصير وشربه في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- من المفيد ايضاً اضافة القليل من مسحوقها الى الوصفات المختلفة التي يتم تحضيرها في المنزل مثل انواع السلطة المختلفة والحساء.

- ينصح الخبراء احياناً بتناول قرصين من الخميرة قبل ساعة واحدة من مواعيد الوجبات الرئيسية.

- يجب الانتباه الى التمييز بين الخميرة التي تساعد على خسارة الوزن وتلك التي يتم استخدامها لصنع الخبز والمعجنات. فهذا الصنف الاخير يمكن ان يسبب اضطرابات معوية.

فوائد رجيم الخميرة



اضافة الى التخسيس، يمكن تناول الخميرة ان يساعد على الحصول على الكثير من الفوائد الصحية.

- تحتوي على الفيتامين B الضروري للعناية بصحة الجهاز العصبي والفم والاسنان.

- يساهم تناولها في تعديل مستوى السكر في الدم لأنها تحتوي على عناصر يمكنها تحفيز انتاج البنكرياس للانسولين.



- يساعد هذا على تنظيم النوم وعلى الحد من الارق ومن عدد من المشاكل النفسية.

- يمكن الاستفادة من الخميرة من اجل علاج بعض مشاكل البشرة. فهي تحتوي على مكونات تعمل على تأخير ظهور علامات التقدم في العمر مثل الشعر الابيض والخطوط الرفيعة والتجاعيد وعلى اعادة الحيوية والنضارة والاشراق الى البشرة.



ورغم انها مفيدة للتخسيس، من الضروري عدم المبالغة في تناول الخميرة لأن هذا يمكن أن يؤدي الى اعراض جانبية مثل تجمع الغازات في البطن وحدوث النفخة فضلاً عن المعاناة من بعض اعراض الحساسية. كذلك يحذر من فعل هذا الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم. والافضل الامتناع عن تناولها في حال المعاناة من مشاكل في العظام. والسبب انها مصدر للفوسفور الذي يعيق امتصاص العظام للكالسيوم. ولهذا ينصح عند تناول الخميرة للتخسيس ونحت الجسم ان يتم فعل هذا باعتدال.

