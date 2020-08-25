شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: مستويات القلق بين المراهقين تحسنت أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أن مستويات القلق بين المراهقين تحسنت خلال فيروس كورونا لأنهم تجنبوا الضغوط اليومية للحياة المدرسية وعلاقات الأقران الصعبة، أجرى بحث من جامعة بريستول استطلاعًا على تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا من 17 مدرسة ثانوية عبر جنوب غرب إنجلترا في أكتوبر من العام الماضي ومرة ​​أخرى في مايو.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية ، وجدوا أن 54 في المائة من الفتيات في سن 13 و 14 عاما أظهرن أنهن معرضات لخطر القلق مقارنة بـ 26 في المائة من الأولاد في نفس العمر، عند إجراء المسح مرة أخرى في مايو ، انخفضت الأرقام بنسبة 10 في المائة تقريبًا بين الفتيات إلى 45 في المائة وإلى 18 في المائة فقط بين الأولاد.

فقد العديد من الشباب الاتصال بالأصدقاء وشبكات الدعم عندما فُرضت القيود ولكن بدلاً من تفاقم مستويات القلق لديهم ، فقد تحسنوا وفقًا للدراسة، اقترح الباحثون في جامعة بريستول أن هذا كان بسبب عدم وجود ضغوط يومية في الحياة المدرسية والعلاقات الصعبة مع الأقران.

وقالت المؤلفة الرئيسية إميلي ويدنال: "مع وقوع العالم كله في قبضة جائحة مدمر ، ألقى بحياة الجميع في حالة اضطراب ، فإن التوقع الطبيعي هو أن نرى زيادة في القلق، بينما رأينا ارتفاع مستويات القلق لدى عدد قليل من المشاركين ، كانت مفاجأة كبيرة اكتشاف العكس تمامًا كان هو الحال بالنسبة للعديد منهم.

"من الأمور ذات الأهمية الخاصة ، أن الطلاب الذين شعروا بأنهم أقل ارتباطًا بالمدرسة قبل الإغلاق شهدوا انخفاضًا أكبر في القلق مما يثير أسئلة حول كيفية تأثير بيئة المدرسة على الصحة العقلية لبعض المراهقين الأصغر سنًا."

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ظلت مستويات الاكتئاب ثابتة إلى حد ما بمرور الوقت ، مع انخفاض بنسبة 2 في المائة في الأولاد المعرضين لخطر الاكتئاب وزيادة بنسبة 3 في المائة في الفتيات المعرضات لخطر الاكتئاب، قالت الآنسة ويدنال: "كان هذا مرة أخرى غير متوقع ، ويمكن القول إنه يظهر مرونة الشباب وقدرتهم على التكيف مع المواقف الصعبة".

في خضم عناوين الأخبار الأخرى التي تسلط الضوء على المخاوف بشأن تأثر الصحة العقلية للشباب بشكل سلبي ، فهذه أخبار مرحب بها للغاية ، ولكنها في نفس الوقت تثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول الدوافع الرئيسية ومحفزات القلق أو الاكتئاب لهذه الفئة العمرية المعينة. ".

كما تحسن شعور العديد من الطلاب بالرفاهية أثناء الإغلاق ، حيث أظهر الأولاد تحسنًا أكبر من الفتيات، قالت الآنسة ويدنال: على الرغم من عدم الحضور ، أفاد الفتيان والفتيات على حد سواء بوجود ارتباط أقوى بالمدرسة أثناء الإغلاق ، مع زيادات ملحوظة في عدد الطلاب الذين قالوا إنهم حصلوا على فرصة للتحدث مع معلميهم".

وأظهرت نتائج المسح انخفاضًا في القلق وتحسنًا في الرفاهية تزامنًا مع استخدام أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي بين الفتيات - مما يمثل تحديًا للتصور الشائع بأن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل ضار على الصحة العقلية.

شوهدت أكبر زيادة خلال الأسبوع ، عندما أفاد 55 في المائة بإنفاق ما يزيد عن ثلاث ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الإغلاق، نُشرت النتائج في تقرير صادر عن المعهد الوطني لأبحاث الصحة العامة لأبحاث الصحة العامة.

وقالت الدكتورة جودي كيدجر ، من جامعة بريستول: `` تثير نتائجنا أسئلة حول دور البيئة المدرسية في تفسير الارتفاع في صعوبات الصحة العقلية بين المراهقين في السنوات الأخيرة.