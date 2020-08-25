شكرا لقرائتكم خبر عن علاج سرطان العظام يتحدد بناء على مكان الورم ومدى انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطور سرطان العظام فى الهيكل العظمى ويدمر الأنسجة، ويمكن أن ينتشر إلى أعضاء بعيدة، مثل الرئتين، وعلاج سرطان العظام المعتاد هو الجراحة، وهناك نوعان رئيسيان هما سرطان العظام الأولى والثانوى، فى سرطان العظام الأولى يتطور السرطان فى خلايا العظام، ويحدث سرطان العظام الثانوى عندما تنتشر السرطانات التى تتطور فى مكان آخر، أو تنتقل إلى العظام، وفى هذا التقرير نتعرف على علاج سرطان العظام.



سرطان العظام

علاج سرطان العظام

علاج سرطان العظام يعتمد على عدة عوامل، بحسب موقعMedical news today وهذه العوامل هى:

- نوع سرطان العظام

- موقعه فى الجسم

- كم هو عدوانى

- ما إذا كان قد انتشر

ووفقًا للمعهد الوطنى للسرطان يمثل سرطان العظام الأولى أقل من 1% من جميع أنواع السرطان بينما سرطان العظام الثانوى أكثر شيوعًا.

وهناك عدة طرق لعلاج سرطان العظام

الجراحة

تهدف الجراحة إلى إزالة الورم وبعض الأنسجة العظمية المحيطة به، وهو العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان العظام.

إذا ترك الجراح جزءًا من السرطان، فقد يستمر في النمو وينتشر في النهاية.

- جراحة إنقاذ الأطراف ، تعني أن التدخل الجراحي يحدث دون الحاجة إلى بتر الطرف ومع ذلك ، لكي يستخدم الشخص الطرف مرة أخرى ، فقد يحتاج إلى جراحة ترميمية.

قد يأخذ الجراح العظام من جزء آخر من الجسم ليحل محل العظام المفقودة، أو قد يصلح لعظم اصطناعي.

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ومع ذلك فى بعض الحالات قد يحتاج الطبيب إلى بتر أحد الأطراف لإزالة السرطان تمامًا أصبح هذا نادرًا بشكل متزايد مع تحسن الأساليب الجراحية.

علاج إشعاعى

العلاج الإشعاعى شائع فى علاج العديد من أنواع السرطان.

يستهدف أخصائى الخلايا السرطانية بأشعة سينية عالية الطاقة لتدميرها.

قد يتلقى الشخص العلاج الإشعاعى إلى جانب الجراحة. قد يكون الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى جراحة لسرطان العظام مرشحين أيضًا للعلاج الإشعاعى.

العلاج المركب هو علاج إشعاعى مصحوب بنوع آخر من العلاج. قد يكون هذا أكثر فعالية فى بعض الحالات.



علاج سرطان العظام

العلاج الكيميائي

يشمل العلاج الكيميائي استخدام الأدوية لتدمير الخلايا السرطانية.

قد يوصى الطبيب أيضًا بمزيج من العلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى.

تحل هذه التقنية فى بعض الأحيان محل الجراحة لإزالة الأورام من أنسجة العظام. ويستهدف الجراح الخلايا السرطانية بالنيتروجين السائل لتجميدها وتدميرها.

العلاج الموجه

يستخدم هذا العلاج دواءً صممه العلماء للتفاعل على وجه التحديد مع جزيء يتسبب في نمو الخلايا السرطانية.

دينوسوماب (Xgeva) هو جسم مضاد أحادي النسيلة يستخدمه الأطباء في العلاج الموجه وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامه في البالغين والمراهقين الذين لديهم هياكل عظمية مكتملة النمو.