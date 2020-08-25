تعرف على اعراض وأسباب الاصابه بالانسداد الرئوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الانسداد الرئوي هو جلطة دموية تحدث في الرئتين، يمكن أن يتلف جزء من الرئة بسبب تقييد تدفق الدم ، ويقلل من مستويات الأكسجين في الدم ، ويؤثر على الأعضاء الأخرى أيضًا يمكن أن تكون الجلطات الدموية الكبيرة أو المتعددة قاتلة ومهددا للحياه، وفقًا لمايو كلينك.

أسباب الاصابه بالانسداد الرئوي

يمكن أن تتكون جلطات الدم لعدة أسباب غالبًا ما يحدث الانسداد الرئوي بسبب تجلط الأوردة العميقة ، وهي حالة تتكون فيها جلطات الدم في الأوردة العميقة في الجسم. تبدأ الجلطات الدموية التي غالبًا ما تسبب الانسداد الرئوي في الساقين أو الحوض، ولجلطات الدم في الأوردة العميقة بالجسم عدة أسباب مختلفة ، بما في ذلك:

الإصابة أو التلف: يمكن أن تتسبب الإصابات مثل كسور العظام أو تمزق العضلات في تلف الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى حدوث جلطات.

الخمول: خلال فترات عدم النشاط الطويلة ، تتسبب الجاذبية في ركود الدم في أخفض مناطق الجسم ، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم، يمكن أن يحدث هذا إذا كنت جالسًا في رحلة طويلة أو إذا كان الشخص مستلقيا في السرير تتعافى من مرض.

الحالات الطبية: تتسبب بعض الحالات الصحية في تجلط الدم بسهولة شديدة ، مما قد يؤدي إلى الانصمام الرئوي، يمكن أن تتسبب علاجات الحالات الطبية ، مثل الجراحة أو العلاج الكيميائي للسرطان ، في حدوث جلطات دموية.

هناك عوامل خطر إضافية تزيد من احتمالات الاصابه بنوع الجلطة الدموية التي يمكن أن تسبب الانسداد الرئوي.

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عوامل الخطر للانسداد الرئوي

تتضمن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي ما يلي:

سرطان، تاريخ عائلي من الانسداد، كسور في الساق أو الورك، حالات فرط التخثر أو اضطرابات تخثر الدم الوراثية ، بما في ذلك العامل الخامس لايدن ، وطفرة جين البروثرومبين ، والمستويات المرتفعة من الهوموسيستين، تاريخ من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، جراحة عامة، بدانة، أسلوب حياة مستقر، أخذ هرمون الاستروجين أو التستوستيرون

أعراض الانسداد الرئوي

أكثر أعراض الانسداد الرئوي شيوعًا هو ضيق التنفس، القلق، جلد رطب أو مزرق، ألم في الصدر قد يمتد إلى الذراع والفك والعنق والكتف، إغماء، اضطراب نبضات القلب، دوار، تنفس سريع، ضربات قلب سريعة، الأرق، بصق الدم، نبض ضعيف

علاج الانسداد الرئوي

يعتمد علاج الانسداد الرئوي على حجم الجلطة الدموية وموقعها إذا كانت المشكلة بسيطة وتم اكتشافها مبكرًا ، فقد يوصي طبيبك بالأدوية كعلاج. يمكن لبعض الأدوية تفتيت الجلطات الصغيرة.

تشمل الأدوية التي قد يصفها الطبيب علاج الانسداد الرئوى:

مضادات التخثر: تسمى أيضًا مخففات الدم ، تمنع أدوية الهيبارين وتكوين جلطات جديدة في الدم.

مذيبات الجلطة (مضادات التخثر): تعمل هذه الأدوية على تسريع تفكك الجلطة وعادة ما تكون مخصصة لحالات الطوارئ لأن الآثار الجانبية قد تشمل مشاكل نزيف خطيرة.